人気YouTuber・デカキン、有馬記念4年連続的中を報告…今年は2165万円のビッグヒット

人気YouTuberのデカキンが12月28日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。年末グランプリ・有馬記念を4年連続で的中させたことを明かした。今年は3連複とワイドをダブルで仕留め、的中額は2165万円に達したという。

投稿では、これまで3年続けて有馬記念で約1000万円規模の的中を記録してきたことに触れつつ、4年目となる今年は3連複とワイドを当てて、桁違いの配当金を手にした。

今回のキーワードとして挙げたのが“ロイヤルファミリー”。自身が連想したのは、ドラマ『ロイヤルファミリー』から発展させた“横山ファミリー”を連想。その流れから横山武史騎手のコスモキュランダを重視したという。

レースは、皐月賞馬ミュージアムマイルが1着でゴール。2着にコスモキュランダ、3着にはダノンデサイルが入り、波乱を含みつつも実力馬が上位を占める決着となった。

この投稿には、「有馬記念ユーチューバーになった方が良いと思う」、「もう有馬記念の申し子じゃないですか」、「来年はデカキンと同じ賭け方をしよう」、「凄すぎる！おめでとうございました」などと、祝福のコメントが相次いでいた。

年末の大一番で再び結果を残したデカキン。その“有馬記念の強さ”は、もはや偶然では片付けられない領域に入りつつある。