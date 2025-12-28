クセが強すぎるよ…「名前は面白いけど…実は本格派！」即買い級の100均瓶詰

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：のりなんです しょうが入

価格：￥216（税込）

内容量：40g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4526532100187

食品コーナーで見つけたこの「のりなんです しょうが入」は、高知県の有限会社四万十食品が手掛ける逸品です。

ダイソーの中では216円（税込）という少しリッチな価格設定ですが、その分、中身は非常に本格的。

ベースとなるのりの旨みに加えて、高知県産のしょうがを贅沢に使用しており、瓶を開けた瞬間から食欲をそそる香りが広がります。

高知県の特産品データベースにも登録されているほど信頼のおける味が、身近な店舗で手軽に買えるのは、まさに食通も唸る掘り出し物と言えます。

しょうがのアクセントが絶妙！大人もハマる爽やかなのり佃煮

この「のりなんです しょうが入」の最大の魅力は、なんといっても「しょうが」の存在感です。

一般的なのり佃煮は甘みが強いものが多いですが、こちらはしょうがの爽やかな香りと、後味にくるわずかなピリリとした刺激が絶妙！

のりの濃厚な磯の香りや帆立や鰹節の旨味を引き立てつつ、口の中をさっぱりとさせてくれるので、最後まで飽きずに食べ進めることができます。

ご飯にのせるのはもちろん、お粥や湯豆腐のトッピングにしても、しょうがの風味が良いアクセントになってお料理の格を上げてくれます。

ご飯が止まらない！お弁当や朝食の強い味方に

1瓶の内容量もちょうど良く、1〜2食で食べきれるミニサイズ。 炊きたての白いご飯にたっぷりのせれば、おかずがなくてもそれだけで立派なご馳走に。

お弁当の隙間に少し添えるだけでも、しょうがの効果で冷めても美味しくいただけます。

毎日の朝食やおにぎりの具材として重宝する質の高さ。名前はちょっと個性的ですが、216円払う価値が十分にある、本物志向の「間違いのない」一品でした。

ダイソーの「のりなんです しょうが入」は、地方の美味しいものを手軽に味わいたい方にぴったりの神アイテムでした。いつもの食卓に高知の彩りを添えてくれる本格派の味。ご飯のお供に迷ったら、ぜひこの「のりなんです」を手に取ってみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。