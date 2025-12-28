これ500円でいいの！？真っ白ってありそうでなかった♡日本製のキッチングッズ

お正月のおせちやピクニック、ホームパーティーに欠かせない重箱。黒や赤の伝統的なデザインはよく見かけますが、ダイソーで見つけたのは、ありそうでなかった「真っ白」な2段ボックス。洋風のテーブルコーディネートにも馴染む洗練された佇まいで、中身を美しく仕分けられる工夫も満載です。

商品情報

商品名：オードブルボックス2段

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：16.3×16.3×11.4cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4905596986560

和洋どちらもOK！ダイソーの「オードブルボックス2段」がスタイリッシュ

今回ご紹介するのは、清潔感あふれる純白のデザインが目を引く「オードブルボックス2段」です。

重箱といえば黒や朱色が定番ですが、これほど潔いホワイトカラーは非常に珍しく、店頭でもひときわお洒落なオーラを放っていました。

和食はもちろん、サンドイッチやフルーツ、マリネといった洋風のメニューを詰め込んでも違和感なく馴染むのが最大の魅力。

さらに、フタが透明な仕様になっているため、開ける前から中身の彩りを確認でき、テーブルに並べた瞬間のワクワク感を演出してくれます。

味移りの心配なし！便利な小分け容器付きで盛り付けもスマートに

使い勝手の面でも、この「オードブルボックス2段」は非常に考えられています。

ボックスの中には取り外し可能な小分け容器が入っており、汁気のあるおかずや味の強いお料理を並べても、味が混ざる心配がありません。

品数が多いオードブルでも、この仕切りがあるおかげで誰でも簡単に、まるでお店のような美しい盛り付けが完成します。

ピクニックや持ち寄りパーティーなど、移動を伴うシーンでも中身が寄れにくく、最後まで綺麗な状態をキープできるのが嬉しいポイントです。

お手入れの注意点は？

550円という低価格ながら重厚感のある作りですが、長く愛用するために覚えておきたいポイントがいくつかあります。

このボックスは電子レンジの使用が不可となっているため、お料理は冷めても美味しいものを詰めるのがおすすめです。

また、食器洗浄機や乾燥機の使用もできないので注意が必要です。

110円商品ではないからこそのしっかりした造りと、どんな料理も引き立てる魔法のような「白」。一つ持っておけば、特別な日の食卓がグッと華やかになること間違いなしの逸品です。

ダイソーの「オードブルボックス2段」は、これまでの重箱のイメージを覆す、モダンで実用的な名品でした。パーティーから普段のちょっとしたイベントまで、幅広く活躍してくれるはず。行楽シーズンやお祝い事の前に、ぜひダイソーの食器コーナーでその「白の美しさ」をチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。