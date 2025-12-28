あわや「4台が絡む多重事故」になる可能性もあった!?

首都高速道路は2025年12月10日、公式SNSを更新し、渋滞中の追突事故の瞬間を捉えた動画を公開しました。

12月から1月の年末年始は追突事故が多発する傾向にあることから、注意を呼びかけています。

【動画】「ええぇぇ…」 これが首都高「追突事故」発生の瞬間です！ 動画で見る！

これに対しSNSなどでは、多くの声が集まっているようです。

公開された映像は、道路カメラが首都高速の本線を撮影したものです。周辺の状況から、場所は6号向島線下りの箱崎JCTから両国JCTの間とみられます。

この区間は首都高のなかでも特に渋滞しやすいポイントのひとつとして知られています。

江戸橋JCTで都心環状線の両方向から来たクルマが合流し、箱崎JCTでは9号深川線や箱崎ロータリーからのクルマも加わります。さらにその先の両国JCTでは7号小松川線へ向かうクルマと6号線を直進するクルマが交錯するため、朝から晩まで混雑が絶えません。

分岐と合流が連続することから事故も多く、路面には「追突注意」という標示も見られます。

動画が撮影されたのは日中で、雨により路面が濡れている状況でした。映像が始まるとすでに混雑しており、右車線は渋滞しています。

その渋滞の車列に、1台の黒い中型SUVが続きます。しかし、このSUVはブレーキ操作が遅れ、前方のクルマにかなり接近して急ブレーキを踏みました。

このSUVの後方を走行していたグレーのミニバンは、突然の急ブレーキに影響され、こちらも急ブレーキをかけます。濡れた路面のためか、車体は少しふらつきました。

さらにその後ろを走っていたタクシーも、車間距離が短かったため急ブレーキを踏むことになり、3台の急制動が連鎖する形となりました。

悲劇が起きたのはその直後です。タクシーの後ろから来た黒いミニバンは、車間距離が不十分だったうえにブレーキのタイミングが遅れ、そのままタクシーに追突しました。

タクシーは衝撃で大きく揺れ、3mほど前に押し出され、リア部分が大きく損傷した様子が確認できます。

さらに後続の別のミニバンが追突したクルマに迫りましたが、左車線に回避して衝突を免れました。黒いSUVの急ブレーキがきっかけとなり、あわや4台が絡む多重事故に至るところでした。

この事故の主な原因は、関係したすべてのクルマに共通する「車間距離の不足」です。

十分な車間距離が確保されていれば、前のクルマが強めにブレーキをかけたとしても、落ち着いて停止できたと考えられます。

また、「前方不注意」も原因のひとつでしょう。

今回の事故に絡んだ多くのドライバーが、自車の直前のクルマしか見ていなかった可能性もあります。もし数台先の交通状況まで視認していれば、渋滞を予測して早めに速度を落とすことができたかもしれません。

※ ※ ※

渋滞中の追突事故という衝撃的な映像に対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは、「衝撃が凄まじい」「明日は我が身」など、異口同音に「恐怖心を覚えた」とする声でした。

また、人口が密集した東京都心部のなかで、見通しの悪いカーブを繰り返しながら進む首都高特有の道路設計に対し、「あそこ（箱崎JCT付近）は本当に危ない」「急に止まるから予測が難しい」などと同情を示す意見もみられます。

さらに、「よそ見していたのでは」「車間をつめすぎだ」「（タクシーの乗員は）プロドライバー失格」など、SUVの急制動やタクシーの車間距離などに対し議論を交わす様子も散見されました。

総じて、追突した後続車の責任を重視する見方が大勢を占めていましたが、同時に首都高での運転の難しさを改めて浮き彫りにしたかたちといえそうです。

いずれにせよ、今回の事故映像を教訓にして、より安全運転の意識を高めることが求められています。

もし前方が混雑してきたと感じたら、早めに減速して車間距離を十分にとり、明らかな渋滞の場合はハザードランプを点灯させて後続車に知らせることも有効な対策となります。

そして道路上の渋滞情報も確認しながら、この先に渋滞が発生していると認識したうえで、常に余裕を持った運転をすることが何よりも重要となるでしょう。