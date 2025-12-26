この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

指2本で崩される衝撃の事実！足首の歪みを整え全身の力を解放

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関節ケアの第一人者・角田紀臣氏のYouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【衝撃事実】足首のズレと癒着で力が出ない!?関節の向きを整える神整体【角盈男さん】」と題した動画を公開しました。元プロ野球選手の角盈男氏をゲストに迎え、身体のバランスが崩れている原因を分析し、施術を行っています。



動画は、角氏の身体の状態チェックから始まります。角田氏は、角氏が左利きであるにもかかわらず、歩く際に体の重心が左に偏っていることを指摘。これは、無意識に右足へ体重をかけることを避けているためだと分析します。



次に、腕の筋力テストを実施。右腕は角田氏が力を加えてもびくともしませんが、左腕は指2本で軽く押されただけで簡単に下がってしまいます。角田氏によると、これは左腕に力が入っていないのではなく、関節のズレによって力がうまく伝わらない状態になっているためだと解説。利き腕である左腕の力が出せないのは、右足首の関節がズレており、身体全体のバランスが崩れていることが原因であると突き止めます。



施術パートでは、まずベッドの上で足の状態を確認。角田氏は、角氏の右足首の骨が本来あるべき位置からズレて出っ張っており、これが「触れてはいけない骨」の状態だと説明。このズレは捻挫癖の原因にもなり、足首がロックされて上がりにくくなるため、つまづきやすさにも繋がるとのこと。角田氏が足首の骨を数回押して正しい位置に修正し、足首前面の癒着を剥がすと、角氏は膝の痛みが消えたことに驚きの声を上げました。



身体の不調が、思わぬ箇所の関節のズレから生じていることがわかるこの動画。自身の身体のバランスや力の入り方に違和感がある方は、足首の状態から見直してみてはいかがでしょうか。