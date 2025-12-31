¡Ú¥«¥ë¥Ç¥£¡Û¥Þ¥Ë¥¢¤¬ËÜ²»¥ì¥Ó¥å¡¼¡ªº£¤¹¤°Çã¤¦¤Ù¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¸ÂÄê¡õ12·î¿·¾¦ÉÊ¤Þ¤È¤á
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥«¥ë¥Ç¥£¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¤«¤Ù¤§¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú¥«¥ë¥Ç¥£¡Û¤ªÀµ·î¸ÂÄê¡õ12·î¸åÈ¾¿·¾¦ÉÊ¤òËÜ²»¥ì¥Ý¡ªº£Çã¤¦¤Ù¤¾¦ÉÊ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹✨¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£12·î¸åÈ¾¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤È¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤ªÀµ·î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò¼Â¿©¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤«¤é¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß·Ï¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¿·ºî¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼¤È¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¡×¤À¡£¥ß¥ë¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¼ïÎà¤Î¥Á¥ç¥³¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¢¥µ¥¤¡¼¤È¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Î¥Ô¥å¡¼¥ì¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ù¤§¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼¤È¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ÎÌ£¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ê¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÌ£¤¬¼çÌò¤«¤Ê¡×¤È¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÉ÷Ì£¤è¤ê¤â¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î´Å¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥Á¥Ã¥×¥¹¤È¥Ð¥¿¡¼¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Ð¥Ê¥Ô¡¼¡×¤ò»î¿©¡£´Å¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¥Á¥Ã¥×¥¹¤È¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¥Ð¥¿¡¼¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ù¤§¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¡×¤È¤½¤Î¿©´¶¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤¤¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éºÇ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡ÖNo.1¡×¤òÈ¯É½¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªÀµ·î¸ÂÄêÉÊ¤Î¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤¤ª¤«¤¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ÊÌ£Á¹¥Á¡¼¥º¡õ¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¡Ë¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿Ì£Á¹¥Á¡¼¥º¤ª¤«¤¤È¡¢¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¿©´¶¤Î¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¤ª¤«¤¤Î2¼ïÎà¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌ£¤â¿©´¶¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤ß¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ªÀµ·î´Ø·¸¤Ê¤¯¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤Î»²¹Í¤Ë¡¢°ìÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
