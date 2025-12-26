視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

©️ABCテレビ

田村裕探偵が調査した『お宝発掘！？夫の軍物コレクション』は、栃木県の女性（６０）から。夫は昔から古いモノを集めるのが趣味で、江戸時代から昭和初期のモノまでコレクションで溢れている。２年前には、お宝を鑑定する某番組にも出演し２０００万円の価値が付いたモノもある。私も喜んでいたのだが、最近、戦争関連の品…いわゆる「軍物」が度を越して増え始めたのだ。しかも、「自分の部屋はいっぱいだから」と、仏間にまで置くようになり、仏間が軍物だらけに…。毎日、お仏壇に手を合わせる時、すぐそばに軍物があるので薄気味悪い。ただ、夫は「歴史あるモノで、貴重なモノだから手放さない！」と話を聞いてくれない。このままでは、ご先祖様にきちんとご挨拶することが出来ない。夫を説得し、集めた「軍物」の整理をしてもらえないだろうか、というもの。

©️ABCテレビ©️ABCテレビ

今も「軍物」は“増殖”し続け、仏間は軍服や軍帽など大量のお宝で、仏壇を拝むにも真正面を向いて座れない。依頼者の「仏間がキレイに使えればいい」という言葉を受け、彼女に「いらない」と思うものをセレクトしてもらい、ご主人にどうするか判断を委ねることに…。すると、あまりの多さにご主人も「正直、買ったのを忘れてます」と非を認めた。そこで、ミリタリーコレクターと戦争博物館館長の２人に来てもらい大鑑定会を開始。驚きの鑑定結果やいかに？！

©️ABCテレビ

12月26日（金）夜11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、真栄田賢探偵が調査した『亡き娘の匂いを再現して』、桂二葉探偵の『立ちションがしたい女』など、様々な依頼を解決した。