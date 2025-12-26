溢れる愛♪ 写真集『たっぷりカピバラ』でいつも心にカピバラを。
カピバラ愛がみっちり詰まった、カピバラ写真集の決定版『たっぷりカピバラ』が誕生。愛くるしい、癒やされる。心の栄養となるカピバラたちを愛でよう。
☆愛くるしいカピバラの姿を堪能できる一冊をチェック！（写真7点）＞＞＞
グッズやキャラクターモチーフとしても人気の「カピバラ」。
主に南米大陸の暖かい地域に生息する世界最大のげっ歯類の仲間で、体調は1mほど。水が大好きでおっとりしているその姿は、多くの人に癒やしを与えてくれる。
そんなカピバラにフィーチャーした至極の一冊が東京書籍より登場！ 1冊で大満足のカピバラ写真集『たっぷりカピバラ』が2025年12月24日にリリースされた。
かわいくて癒されるカピバラ写真がたっぷり！ 大きめサイズの判型21×21（cm）で、カピバラのすがたをゆったりとお楽しみいただける。
カピバラにまつわる知識や、知って得するカピバラ情報、そして全国のカピバラスポットに関するガイドも大充実。
また、ブラジルで生きる、野生のカピバラの姿も収録されているのでワイルドカピのお姿もご堪能いただける。
熱いカピバラ愛がみっちり詰まった、どっぷりカピバラにはまれる一冊。
思わず笑顔に、心に癒やしを。
この本があれば、いつも心にカピバラを住まわせることができるかも！
☆愛くるしいカピバラの姿を堪能できる一冊をチェック！（写真7点）＞＞＞
グッズやキャラクターモチーフとしても人気の「カピバラ」。
主に南米大陸の暖かい地域に生息する世界最大のげっ歯類の仲間で、体調は1mほど。水が大好きでおっとりしているその姿は、多くの人に癒やしを与えてくれる。
そんなカピバラにフィーチャーした至極の一冊が東京書籍より登場！ 1冊で大満足のカピバラ写真集『たっぷりカピバラ』が2025年12月24日にリリースされた。
かわいくて癒されるカピバラ写真がたっぷり！ 大きめサイズの判型21×21（cm）で、カピバラのすがたをゆったりとお楽しみいただける。
また、ブラジルで生きる、野生のカピバラの姿も収録されているのでワイルドカピのお姿もご堪能いただける。
熱いカピバラ愛がみっちり詰まった、どっぷりカピバラにはまれる一冊。
思わず笑顔に、心に癒やしを。
この本があれば、いつも心にカピバラを住まわせることができるかも！