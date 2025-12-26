ÍÇÏµÇ°¡ÖËüÇÏ·ô¡×¤ò¤Õ¤¿¤ê¤ÎÇÏ·ôÌ¾¿Í¤¬ÞÕ¿È¤ÎÍ½ÁÛ¡ª¡¡23ºÐ¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ËÂçÇÈÍð¤ÎÍ½´¶¡©
Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦½÷·æ¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë»©·î¾ÞÇÏ¡¢³¤³°Gµ¤âÀ©ÇÆ¤·¤¿¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤Ê¤É¡¢ÍÎÏÇÏ¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿º£Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¡£°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ì¡¼¥¹¤ò¤Õ¤¿¤ê¤ÎÇÏ·ôÌ¾¿Í¤¬ÂçÍ½ÁÛ¡ª¡¡¢¨Í½ÁÛ¤Ï¡¢ÏÈ½çÈ¯É½Á°¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹
¡ÚÍ½Â¬É½¡Û¤Õ¤¿¤ê¤¬Áª¤ó¤ÀÍÎÏÇÏ
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡Úº£Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬!?¡Û
½Õ¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÏËÜ»ï¤ÎÆÃ½¸¤Ç3Ï¢Ê£¤È¥ï¥¤¥É¤òÅªÃæ¡ª¡¡¤·¤«¤â¡¢º£Ç¯¤Î¼ý»Ù¤ÏÂçÉý¥×¥é¥¹¤Î¼é±Ê¿¿ºÌ¡Ê¤Þ¤¢¤ä¡Ë¤µ¤ó¡ª
ÊÒ¤ä¡¢¤³¤Î½©¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡Ê°Ê²¼¡¢JC¡Ë¡¢ºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÈÏ¢Â³¤ÇÅªÃæ¤·¡¢Í½ÁÛ¤¬¾å¤êÄ´»Ò¤Î²£»³¥ë¥ê¥«¤µ¤ó¡ª
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤ÎÇÏ·ôÌ¾¿Í¤¬ÍÇÏµÇ°¤òÂçÍ½ÁÛ¡ª¡¡¤Þ¤º¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¡ª
¼é±Ê¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢3ºÐÇÏ¤¬³èÌö¤¹¤ë¥ì¡¼¥¹¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£²áµî10Ç¯¤Ç5²ó¤â3ºÐÇÏ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¸ÅÇÏ¤è¤ê¶ÔÎÌ¡Ê¤¤ó¤ê¤ç¤¦¡Ë¤¬2Ô·Ú¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ï·ìÅýÅª¤Ë¤â¸òÇÛ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´¶µµ»½Ñ¤âÇ¯¡¹¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ã±½ã¤Ë¸å¤ÎÀ¤Âå¤ÎÇÏ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²£»³¡¡¤½¤ì¤«¤éÏÈ½ç¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¤Í¡£Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ïµ¯Éú¤Î·ã¤·¤¤¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¾®²ó¤ê¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢ÍÇÏµÇ°¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ï5ÈÖ¤«¤é11ÈÖ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
3Ç¯Á°¤ÎÍÇÏµÇ°¤ÎÏÈ½çÃêÁª²ñ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö10ÈÖ¤è¤êÆâÂ¦¤¬Íß¤·¤¤¡ª¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÍÇÏµÇ°¤ÏÏÈ½ç¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢ËÜÂê¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
²£»³¡¡»ä¤ÎËÜÌ¿¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¶ÔÎÌ¤¬ÍÍø¤Ê3ºÐÇÏ¤Ç¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ï3Àï2¾¡¤ÈÆÀ°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½©¤ÎÅ·¹Ä¾ÞÁÈ¤«¤éÍÇÏµÇ°¤Ç3Ãå°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¤Ç6Æ¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î5Æ¬¤¬½©¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¤Ç3Ãå°ÊÆâ¤Ë¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤Î½©¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¤Ç2Ãå¤À¤Ã¤¿¤³¤ÎÇÏ¤Ï¼´¤ËºÇÅ¬¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½ÉÔ°ÂÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
²£»³¡¡¤³¤ÎÇÏ¤¬Í£°ì¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤ò³°¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¼Ç2400m¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç6Ãå¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Ç2500m¤Îµ÷Î¥¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¥Ú¡¼¥¹¤¬ÃÙ¤¯¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÇÏ¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤¬À¸¤¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼é±Ê¡¡¼Â¤Ï¡¢»ä¤ÎËÜÌ¿¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤¿¤ê¤¬ËÜÌ¿¤Ëµó¤²¤¿¡¢25Ç¯¤Î»©·î¾ÞÇÏ¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡£¼Ç2500m¤Îµ÷Î¥¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ»³¥³¡¼¥¹3Àï2¾¡¤È¥³¡¼¥¹Å¬À¤Ï¹â¤¤
¡½¡½¤Ê¤ó¤È¡ª
¼é±Ê¡¡Á°Áö¤Î½©¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯Æó¤ÎµÓ¤¬»È¤¨¤º¡¢¸å¤í¤«¤é¤Î¶¥ÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¡¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤«¤é0.1ÉÃº¹¤Î2Ãå¡£¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¶¥ÇÏ¤Ç¤Î¤¢¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢Éé¤±¤Æ¶¯¤·¤È»×¤ï¤»¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
²£»³¡¡³Î¤«¤Ë¡£
¼é±Ê¡¡º£²ó¡¢¿Ø±Ä¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢¡ÖÂÎ¤ËÉý¤¬½Ð¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¹¥ºàÎÁ¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Î3ºÐÇÏ¤ÎÀ®Ä¹ÎÏ¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡½¡½¤Õ¤à¤Õ¤à¡£Â³¤¯ÂÐ¹³¤Ï¡©
¼é±Ê¡¡24Ç¯¤ÎÇÆ¼Ô¡¢¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤Ï¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ5Ãå¤«¤é¤ÎÍÇÏµÇ°À©ÇÆ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤ò2Ï¢¾¡¤·¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£½¼¼Â´ü¤ò»×¤ï¤»¤ëÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç¤âÆ²¡¹¤Î1°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ëÆüËÜ¤Î¸½ÌòºÇ¶¯ÌÆÇÏ¡Ê¤Ò¤ó¤Ð¡Ë¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¼é±Ê¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Ø±Ä¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÊüËÒ¤«¤é±¹¼Ë¡Ê¤¤å¤¦¤·¤ã¡Ë¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¶ºÀµÃæ¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏËÜÌ¿¸õÊä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯½çÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÂÐ¹³¤Ë¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Õ¤¿¤ê¤¬ÂÐ¹³¤Ë¿ä¤¹½÷·æ¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡£24Ç¯¤ÎÇÆ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢25Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÏÆ²¡¹¤ÎÂè1°Ì¡ª¡¡Á°Áö¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤â´°¾¡¤·¤ÆËÜÈÖ¤ËÎ×¤à¡ª
¡½¡½¤¯¤·¤¯¤â¡¢²£»³¤µ¤ó¤ÎÂÐ¹³¤â¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡ª
²£»³¡¡Á°Áö¤ÏÇÏ¤Î¾õÂÖ¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥¡¼¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾åÀÑ¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ä¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ãæ»³¥³¡¼¥¹¤Ï4Àï3¾¡¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤âÁ´Á³ÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¼é±Ê¡¡ÍÇÏµÇ°¤ÏÀ¤ÁêÇÏ·ô¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¤Ç½é¤Î½÷À¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤â¡¢ÌÆÇÏ¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½3ÈÖ¼ê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²£»³¡¡»ä¤Ï¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤Ç¤¹¡£¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿ÊõÄÍµÇ°¤¬°µ´¬¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Á°Áö¤Î½©¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¤Ï6Ãå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ë¤ÏÍÇÏµÇ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¶¥ÇÏ¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ã¡¤2ÀïÌÜ¤Î¾åÀÑ¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤³¤ÏÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼é±Ê¡¡»ä¤â¤³¤ÎÇÏ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°È¾å¡Ê¤¢¤ó¤¸¤ç¤¦¡Ë¤¬¡¢µ³¼êºÇÂ¿¥¿¥¤¤ÎÍÇÏµÇ°4¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÉðËµ³¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
²£»³¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤Î"¥¿¥Ð¥ë"¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¤Ë¤¢¤ëÃÏÌ¾¤ÎÅÄ¸¶ºä¡Ê¤¿¤Ð¤ë¤¶¤«¡Ë¤¬Í³Íè¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Ö·§¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¤¥óÇÏ·ô¤È¤·¤Æ¤âÁÀ¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
¼é±Ê¡¡»ä¤Î¢¥¤Ï7ºÐÇÏ¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¡£°ìÀþµé¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¼ÂÀÓÅª¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á°Áö¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¤¬¸«»ö¤Ç¤·¤¿¡£ÅÙ´Î¤òÈ´¤¯¤è¤¦¤ÊÂçÆ¨¤²¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
²£»³¡¡¤¢¤ì¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£
¼é±Ê¡¡¶¥ÇÏ¤â¾å¼ê¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é1100m¤ÎÃÏÅÀ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢200m¤ò11ÉÃÂæ¤Î¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ÇÁö¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é1900m¤Þ¤Ç¤Ï12ÉÃÂæ¤Î¥é¥Ã¥×¤ËÍî¤È¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î400m¤Ç¤Þ¤¿11ÉÃÂæ¤ÎµÓ¤ò»È¤Ã¤Æ²÷¾¡¡ª
¡½¡½Ä¾Àþ¤ÎÄ¹¤¤Åìµþ¥³¡¼¥¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎÏ¤Î¤¢¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£
¼é±Ê¡¡ÀäÂÐ¤ËÈ´¤«¤»¤Ê¤¤¤¾¤È¤¤¤¦¾¡Ééº¬À¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ê¹Ë¤ò°®¤ë¾¾ËÜÂçµ±¡Ê¤Ò¤í¤¡Ëµ³¼ê¤Ï¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤À5Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦23ºÐ¤Î¼ãÉð¼Ô¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤â²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£»³¡¡¤¿¤À¡¢¥Ç¡¼¥¿Åª¤Ë¤Ï²áµî10Ç¯¤Ç7ºÐ°Ê¾å¤ÎÇÏ¤¬15Æ¬½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤ÆÇÏ·ô·÷³°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤¢¤é¤é¤é¡£
²£»³¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î½©¤Ï³°¹ñÇÏ¤¬20Ç¯¤Ö¤ê¤ËJC¤ò¾¡¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÆÇÏ¤¬10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¤ò¾¡¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÏÅÙ³°»ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
²£»³¤µ¤ó¤ÎÆÃÃíÇÏ¤Î¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é¡£ÍîÇÏ¤Ç¶¥ÁöÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á°Áö¤ÎJC¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡ª
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Ì¯Ì£¤Î¤¢¤ëÆÃÃíÇÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²£»³¡¡¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é¤Ç¤¹¡£Á°Áö¤ÎJC¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤ÆÍîÇÏ¡£¥«¥éÇÏ¤Î¾õÂÖ¤Ç2400m¤òÁö¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¤Ï¡¢¾¡¤Ã¤¿¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤òÈ´¤¤¤ÆÀèÆ¬¤Ç¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡ª¡¡µ³¼ê¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎÇÏ¤ËÀèÃå¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÇÏ¼«¿È¤âÂç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µ³¼ê¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤êÄÉ¤ï¤ì¤ÆÁö¤Ã¤¿ÇÏ¤¿¤Á¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¾ÃÌ×ÅÙ¤âÄã¤¤¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¿Íµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÇÏ·ôÅª¤Ë¤âÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¼é±Ê¡¡»ä¤ÎÆÃÃíÇÏ¤Ï¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡£6ºÐÇÏ¤Ê¤¬¤éº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Áö¤ÎJC¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥É·èÃå¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Î¸þ¤«¤Ê¤¤Ãæ¤Ç5Ãå¤È·òÆ®¡£2ÁöÁ°¤Î½©¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¤Ç¤Ï¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤«¤é0.2ÉÃº¹¤Î3Ãå¡£¤·¤«¤â¡¢º£²ó¤Î½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ»³¤Î¼Ç2500m¤Î»ý¤Á»þ·×¤¬¥È¥Ã¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤°ìÆ¬¤Ç¤¹¤Í¡£
²£»³¡¡»ä¤â¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¤Ï°õ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍÇÏµÇ°¤¬¥é¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°úÂà¥ì¡¼¥¹¤òÍ½ª¤ÎÈþ¤Ç¾þ¤ëÇÏ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
¼é±Ê¤µ¤ó¤ÎÆÃÃíÇÏ¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡£¶¥ÇÏ¤Î°ÂÄê´¶¤ÏÈ´·²¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÍÇÏµÇ°¤¬°úÂà¥ì¡¼¥¹¤Ë
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¿ä¾©ÇÏ·ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²£»³¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë1Æ¬¼´¤«¤é°õ¤ÎÇÏ¤ØÎ®¤¹3Ï¢Ê£¡Ê15ÅÀ¡Ë¤È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤È¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Î2Æ¬¼´¤Î3Ï¢Ã±¥Þ¥ë¥Á¡Ê30ÅÀ¡Ë¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¿¤À¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢ÏÈ½ç¤ò¸«¤Æ¤«¤é·è¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼é±Ê¡¡»ä¤Ï¡¢1ÎóÌÜ¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡¢2ÎóÌÜ¤¬¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¤È¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡¢3ÎóÌÜ¤¬°õ¤ò¤Ä¤±¤¿ÇÏ¤ØÎ®¤¹3Ï¢Ê£¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¾¡Éé¡ª¡¡¤½¤ì¤«¤é±þ±çÇÏ·ô¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¤ÎÃ±¾¡¤âÇã¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µ³¼ê¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ»á¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏËÜ»ïÄù¤áÀÚ¤ê»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹
¡½¡½¿Íµ¤Çö¤ÎÇÏ¤¬Íí¤á¤Ð¡¢ÂçËüÇÏ·ô¤âÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
²£»³¡¡º£Ç¯¤Ï¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤¬¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤Î61ËüÉ¼¤ò½¸¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¶¥ÇÏ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÇÏ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÇÏµÇ°¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¼é±Ê¡¡¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÍÇÏµÇ°¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥ì¡¼¥¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊý¤Ë¿ä¤·¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¿®¤¸¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¾Ð´é¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡½¡½·èÀï¤Ï12·î28Æü¤À¤Ã¡ª
¡ü²£»³¥ë¥ê¥«¡¡Rurika YOKOYAMA¡¡
JRAÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î¥±¥¤¥Ð¤Ï¤¸¤á¤ÆABC¹ÖºÂ¡Ù¡ÊYouTube¡Ë¤ÎMC¡£¡Ø¥À¡¼¥È¶¥ÇÏJAPAN¡Ù¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¤ä¡Ø¶¥ÇÏÍ½ÁÛTV¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸ONE¡Ë¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØTOKYO TEPPAN FRIDAY¡Ù¡ÊTOKYO FM¡Ë¤Ë¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¡ª
¡ü¼é±Ê¿¿ºÌ¡¡Maaya MORINAGA¡¡
¡ØÆüÍË¥ì¡¼¥¹Å¸Ë¾KEIBA¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡Ù¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦ÅÚÍË19»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÈë½ñ¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¡ª¡¡¥¢¥×¥ê¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÏ¥µ¥Ö¥í¡¼¡Ù¤Ç¤ÏÍ½ÁÛ¥³¥é¥à¤òÏ¢ºÜ¡£¡Ö³ÚÅ·¶¥ÇÏ¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£Êì¿Æ¤Ï½÷Í¥¤ÎÇòÀÐ¤Þ¤ë¤ß¤µ¤ó
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉÍÌî¤¤è¤¾¤¦¡¡»£±Æ¡¿Æâ»³°ìÌé¡¡¼Ì¿¿¡¿JRA¡Ê¶¥ÁöÇÏ¡Ë