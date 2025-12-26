「ゴミを見るような目で見られて…」ホームレスから白バイ隊員になった男性が明かす壮絶な過去
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
元埼玉県警白バイ隊員の男性が、YouTubeチャンネル「警察官辞めたch」の動画「【元白バイ隊員】ホームレスから埼玉県警白バイ隊員班長に…衝撃の18年間」に出演。25歳でホームレスになった壮絶な過去から、一念発起して警察官になり、白バイ隊の班長まで務め上げた異色の経歴を語った。
男性はまず、自身の高校時代を「刑務所みたいな感じ」と振り返る。通っていた都内の男子校は、当時上野公園などにいたホームレスの侵入を防ぐため、校舎が有刺鉄線付きの金網で囲まれていたという。生徒も素行の悪い者が多く、「本当にバカばっか」だったと笑いながら明かした。
高校卒業後はスポーツジムのインストラクターとして働いていたが、警察官になる夢を追うために退職。しかし、試験に何度も落ち、貯金も尽きて25歳でホームレスになった。当初は公園の遊具の中で寝泊まりしていたが、やがて大阪の西成地区に流れ着き、約1年にわたる路上生活を送ることになる。「毎日ゴミを見るような目で見られて、人として扱われてない」と感じる過酷な日々だったという。
そんな彼の人生の転機となったのが、西成で出会った一人のホームレスの男性だった。ある日、その男性から「お兄ちゃん、俺みたいになんなよ」と真剣な顔で諭された。この一言に我に返った男性は「俺、警察官になろうと思ってたんだった」と初心を思い出し、再び警察官採用試験に挑むことを決意。図書館と寝床の段ボールハウスを往復しながら猛勉強し、試験前日には河原で寝泊まりしながらも試験に臨んだ。
その結果、見事埼玉県警に合格。以降18年間にわたり、交通機動隊や白バイ隊員として勤務し、最終的には班長にまで昇進した。壮絶な経験を経て夢を掴んだ男性の生き様は、多くの人に勇気を与えるものだろう。
