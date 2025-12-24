Ｊ１町田が２４日、Ｊリーグが２３日に発表した黒田剛監督とクラブに対する懲罰について緊急声明を発表した。

Ｊリーグは２３日、町田の黒田監督に不適切発言があったとしてけん責処分（始末書をとり、将来を戒める）を科したと発表した。町田は処分を受けて「指導体制および組織運営の在り方を根本から見直し、ハラスメントに関する相談・通報体制の再構築、ならびに管理監督責任の明確化を速やかに実行して再発防止に全力で取り組んでまいります」と再発防止の徹底を表明していた。

そしてこの日、町田は改めて声明を出した。「２０２５年１２月２３日に公表されました黒田監督及び弊クラブへの懲罰につきまして、パワハラについては認定されておりません」と強調した上で、こう続ける。

「不適切な暴言についてのけん責につきましては、真摯に受け止め反省、改善してまいります。また、度を超えた誹謗中傷には、引き続き一切の証拠を保全すると同時に、随時開示請求を行っていき、然るべき法的措置を取って参りますので宜しくお願いします」と誹謗中傷に対して法的措置を取る方針を明らかにした。