ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¤Î»û¤Ç£±£²·î£·Æü¡¢»öÌ³°÷¤Î½÷À­¤¬ÌÚÅá¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç²¥¤é¤ì¤±¤¬¤ò¤·¤¿¶¯Åð½ý³²»ö·ï¤Ç¡¢Æ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿Ìµ¿¦¤Î£·£¸ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤È¶¯Åð½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢È¡´Û»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦¾®Àî¹°ÍÆµ¿¼Ô£·£¸ºÐ¤Ç¤¹¡£

¾®ÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï£±£²·î£·Æü¡¢È¡´Û»ÔÀÄÌøÄ®¤Î»û¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢»öÌ³°÷¤Î½÷À­¤ÎÆ¬¤òÌÚÅá¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÊ£¿ô²ó²¥¤ê¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¡¢¶âÉÊ¤òÃ¥¤¦ÌÜÅª¤Ç»û¤ÎÃæ¤òÊª¿§¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¾®ÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Æ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ÎÁÜºº¤«¤éÆÃÄê¤·¡¢£²£³ÆüÌë¤ËÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¾®ÀîÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£