10年前の2015年は全試合に出場した選手が、セ・リーグが6人、パ・リーグが5人と11人いたものの、今季全試合出場した選手はセパ合わせて3人。パ・リーグは全試合に出場した選手はいなかった。全試合出場する選手が少なくなってきた中で、各球団の最後の全試合出場選手を見ていきたい。

セ・リーグは今季阪神（中野拓夢、森下翔太）、中日（岡林勇希）が全試合出場した選手がおり、巨人、広島、ヤクルトの3球団が2024年、DeNAも2023年に全試合出場した選手がいる。

一方、パ・リーグはというと、ソフトバンク、楽天、西武が昨季全試合出場した選手がいるが、ロッテは2021年、オリックスは2020年を最後に全試合出場した選手はおらず、日本ハムに至っては9年前にリーグ優勝、日本一を達成した2016年まで遡らなければならない。

今季は3人だったが、来季は全試合出場する選手が何人出てくるか注目だ。

【各球団最後の全試合出場選手】

▼ 阪神

森下翔太、中野拓夢（2025年）

▼ DeNA

牧秀悟（2023年）

▼ 巨人

吉川尚輝、岡本和真（2024年）

▼ 中日

岡林勇希（2025年）

▼ 広島

小園海斗（2024年）

▼ ヤクルト

長岡秀樹、村上宗隆（2024年）

▼ ソフトバンク

山川穂高（2024年）

▼ 日本ハム

田中賢介、中島卓也、レアード（2016年）

▼ オリックス

吉田正尚（2020年）

▼ 楽天

浅村栄斗、辰己涼介、小郷裕哉（2024年）

▼ 西武

源田壮亮（2024年）

▼ ロッテ

荻野貴司、中村奨吾（2021年）

※お詫びと訂正

初出時に誤りがありました。大変申し訳ございませんでした。