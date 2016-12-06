福岡県糟屋郡出身のプロ野球選手（内野手）。右投左打。1991年1月11日生まれ。北海道日本ハムファイターズ所属。
今季全試合出場した選手はセパ合わせて3人
BASEBALL KING
淺間大基、松本剛ら4選手を抹消し、異例ともいえる8人の大量入れ替え
フルカウント
ココカラネクスト
選手の人気投票イベントで、中島卓也と西川遥輝が不動の2強なのだそう
文春オンライン
すでに球団から条件提示を受けていて、契約合意は間近だという
スポニチアネックス
パ・リーグは日本ハムの中島卓也、セ・リーグはヤクルトの坂口智隆が1位に
宿舎の部屋は選手会長の中島卓也と元巨人の大田泰示の隣になる予定だという
中島卓也は動画の中で、大谷翔平の打撃練習を今季ベストプレーに選出
日本ハムは28日、検査の結果「右内腹斜筋筋挫傷」と診断されたと発表した
試合には負けたが、中島卓也の人生初のホームランに湧いていたファン
財経新聞
プロ入りから9年目、打席にして2287打席目で、ようやく生まれた一発
スポーツ報知
昨季のファウルボール数「759」という数字はまさに驚異的
中島は、逆方向を徹底して粘って球数を投げさせる「カット打法」が持ち味
1億円で更改した西川に「あいつの持っている力を考えれば遅い到達」とした