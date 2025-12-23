初日混雑となった『ONE PIECE』公式店、グッズ販売など再開へ 再度謝罪・ルール一部変更など説明
漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の公式旗艦店「ONE PIECE BASE SHOP」（東京・新宿マルイ本館4F）の公式サイトは23日、来年1月13日よりグッズ販売などを再開すると発表した。
【写真】大きなチョッパー！大量の限定グッズ 『ONE PIECE BASE SHOP』内部
サイトでは「『ONE PIECE BASE SHOP』におけるグッズ販売および一部コンテンツの停止の件に関しまして、多くのお客様にご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます。この度、グッズ販売およびコンテンツを再開することとなりましたので、ご案内いたします」とし、「グッズ販売およびコンテンツの再開日：2026年1月13日（火）」と明らかにした。
その上で「なお、販売ルールを一部変更して運営いたします。また、混雑状況により施設のご利用時間を制限させていただく場合がございます。何卒ご理解ご協力いただきますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
同店をめぐっては、今月5日にオープンするも、初日に大混雑が発生し、運営が謝罪。「2025年12月6日（土）から当面の間、グッズの販売営業を停止いたします。ただし、入場をいただくことと、次のコンテンツのみ体験・購入をいただくことは可能です」とされていた。
■グッズ販売再開について
・グッズ購入は、ご来店予約者の方と同行者の方は、一緒にお会計をお願いいたします。
・「ONE PIECE ORIGINAL T-SHIRT PRINT」・「ONE PIECE BASE SHOP くじ」エリアは、引き続き入店受付時に抽選を行い、当選者の方が購入いただけます。
■購入数制限
ONE PIECE BASE 販売商品 各商品1点まで
ONE PIECE ALL PAGES 各種1点、合計10点まで
ブックマークコレクション ONE PIECE 1BOX（20点）まで
ONE PIECE よりどりぬいッパ 各商品2点まで
ONE PIECE かおかおおかおヘアゴム 各商品2点まで
『ONE PIECE』アクリルminiフィギュア 〜The childhood of the “OP” characters〜【第1弾』＜ONE PIECE BASE SHOP限定Ver.＞ 各商品10点まで
※購入数制限は状況により変更の場合あり
※同行者は中学生以上が対象。小学生以下はグッズを購入できない
■オンライン販売対象者
2025年12月5日（金）〜2026年1月12日（月・祝）までに、ご来店いただいた方・ご来店予約済みの方には、『ONE PIECE BASE SHOP』オリジナル商品および一部先行販売商品のオンライン販売を実施いたします。
※対象者には、来店予約完了後にキャンセルを行った方も含む
