38万回表示されているのは、とある業者さんと白黒猫ちゃんが生み出した光景。“黒猫”ならではの特別なエピソードに、SNSユーザーからは「スルーして帰るわけにはいきませんよね」「社長の接待ですかね？」などのコメントが寄せられています。

【写真：『天気が悪い日』クロネコヤマトの配達員さんを猫ちゃんがお出迎えした結果…心温まるエピソード】

黒猫といえばもちろんあの業者

Threadsアカウント「Nodoka Muta」さんが投稿したのは、鼻先とおなか以外はほぼ真っ黒の猫ちゃんが玄関で可愛がってもらっているときの様子。玄関にはいくつかの荷物が置かれていたということは、可愛がってくれていたのは…？

“クロネコ”でおなじみの、ヤマト運輸のドライバーさんだったそう！ロゴにも黒猫がいることから、玄関でお出迎えしてくれた白黒猫ちゃんを可愛がってくれたのでしょう。ドライバーさんはとてもニコニコされていたそうなので、もしかしたらかなりの猫好きだったのかもしれません。

完ぺきなホスピタリティ

実はこの日、飼い主さんは集荷の依頼をしていたとのこと。ただ、天気が悪かったため申し訳なく思っていたそうです。それなのにお出迎えをした猫ちゃんを可愛がってもらえ、さらには「また遊びに来ます」という粋な言葉を残してくれたのだとか。

白黒猫ちゃんも、“黒猫”のロゴを身に着けたドライバーさんにかまってもらえてうれしかったことでしょう。近いうちにまた遊んでもらえるといいですね。

もうひとりいる白黒猫ちゃん

実は投稿主さんのおうちには、とても似ている白黒猫がもうひとりいるとのこと。柄もよく似ていて、ふたりともかなり大きめなのだそうです。段ボールに入っていたら、箱を潰してしまうこともよくあるのだそう…。

大きめで癒しパワーもある猫ちゃんたちは、ダンサーである投稿主さんの遠征前にはたっぷりエネルギーを注入してくれるといいます。忙しいドライバーさんも、猫ちゃんの癒しパワーを受け取ってくれていたらいいですね。

黒猫ならではのエピソードに、SNSユーザーからは「配達員さんの疲れも吹き飛びますね！」「大変な中のお仕事だからこのくらい癒しほしいですね」などの労いのコメントも寄せられていました。

Threadsアカウント「Nodoka Muta」さんは、癒しパワー全開の猫ちゃんたちの様子や、ご自身のお仕事の動画なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Threadsアカウント「Nodoka Muta」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。