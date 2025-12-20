日本代表に激震、南野拓実が左膝の前十字靭帯断裂の重傷。北中米W杯出場は絶望的に…モナコはエール「がんばれタキ、僕たちは君と一緒だ」
リーグ・アンのモナコは12月22日、前日のオセール戦で左膝を負傷した南野拓実が、検査の結果、前十字靭帯断裂の重傷だったと発表した。
全治期間は明らかになっていないが、北中米ワールドカップへの出場は絶望的となった。
モナコは「がんばれタキ、僕たちは君と一緒だ」とエールを送っている。
主力としてプレーしてきた30歳の長期離脱は、日本代表にとって大打撃だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
