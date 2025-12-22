家がゴミ屋敷化するのは不精すぎる一部の人だけ、と思われがちですが、実は「誰でも陥る可能性がある」そう。ゴミ屋敷を専門に片づけているゴミ屋敷パートナーズ代表の石田毅さんが明かした依頼主の傾向は、一般的なイメージとは異なるものでした。

【写真】「人生の歯車が狂うとここまで…」ゴミ屋敷の惨状と片づけ後のBEFORE→AFTER（全13枚）

ゴミ屋敷になりやすい人は世間の印象とは正反対

チームプレーで掃除をする石田さん

── ゴミ屋敷を専門に片づける会社「ゴミ屋敷専門パートナー」を運営する石田さん。石田さんは今までさまざまな家を見てきたそうですね。ゴミ屋敷といえばズボラな性格の住人をイメージしがちですが、たとえば几帳面な人でも自宅を「汚部屋」や「ゴミ屋敷」にしてしまうことがあるのでしょうか？

石田さん：あります。どれだけ真面目な方でも、家族を亡くしたり、仕事で疲れ果てたり、病気になったり、介護や子育てが始まったりと、ちょっとした出来事をきっかけに歯車が狂ってしまうんです。

日常があまりに忙しいと片づけの優先順位が落ちていき、それが何か月も積み重なるだけで誰でもゴミ屋敷になってしまう。それが問題の本質だと思います。連絡をくださる方は世間の印象とは正反対で、むしろ人のために頑張ってる方が大半です。

たとえば、休みの日に片づけをしようと思っていても、上司から「休日出勤して手伝ってくれないか」と言われると断れない。1回お願いを受けると、当たり前のようにどんどん頼まれてしまって片づける時間がなくなった、という方もたくさんいます。

高齢の方の場合はものが捨てられず、溢れかえった「物屋敷」タイプが多いです。ゴミが散乱した「ゴミ屋敷」になるのは、むしろ仕事が忙しい30代、40代の働き盛り。20代の場合は、孤独感やSNS疲れ、夜勤が多くて生活環境が荒れている傾向があります。女性はシングルマザーも多いですね。

職種でいうと、責任のある仕事が多い印象です。たとえば、看護師、教職員、公務員、運送業。それから、夜勤などでゴミ出しの時間に捨てられず、どんどん溜まってしまった、という方もいます。

几帳面だった女性がゴミ屋敷になった訳

── 職種も含め、誰でもゴミ屋敷になる可能性があるなかで、石田さんが見たゴミ屋敷で、印象に残っているエピソードはありますか？

石田さん：2LDKのマンションに住む、30代の女性看護師の方の話です。当時はコロナ禍で患者さんが病院に押し寄せ、休む時間すらままならない状況だったそうです。ナースコールが鳴り続けて疲れきり、家に帰ったら起き上がる気力もない状態に追い込まれてしまったそうです。

自宅に伺ったときには、すでにゴミや物がいっぱいで、胸ぐらいの高さまで積みあがっていました。コンビニ弁当の空箱やデリバリーの容器が散乱するなかで、ブランド品もたくさん埋もれていたんです。要は、ストレス発散のために衝動買いが止まらなくなってしまった訳です。給料はほぼすべて高級な靴やカバンなどに使っていたようでした。

「いったい、何のために働いているのか」「このままでは自分が自分ではなくなる」と気づき、仕事を辞めて、ゴミ屋敷専門パートナーズに依頼をしたということでした。きれいになった部屋を見て、「これからは自分の時間を大事にしようと思います」と言っていました。

もともと彼女は几帳面な方だったようです。食器棚には食器がきれいに並べられていて、本棚も整頓されていたし、服もしっかりと畳んでしまってありました。それでも、きっかけがあるとゴミ屋敷化してしまうんです。

実家じまいでメンタルを崩した女性の不思議な体験

ガラスも念入りに掃除

── ストレスや心の余裕のなさからゴミ屋敷化してしまったと。心のうちを誰にも言えないまま、気づけばゴミ屋敷化するケースも多そうです。

石田さん：珍しくないと思います。また、関東在住の40歳前後の女性からご依頼いただき、その方の実家に伺いました。両親が亡くなって空き家になった家の荷物やゴミを、ひとりでは片づけられないということでした。

僕たちが作業しているとき、彼女が突然「石田さん、握手してください」と言い出したんです。そして、「実は私、がんなんです」と打ち明けられました。作業中のスタッフ全員の手がとまりました。

その女性が言うには、生まれ育った家ですし、仕事が休みの日に実家に来て、思い出の品を仕分けしながらひとりで片づけるつもりだったそうです。けれども、かなりの量ですから、いつまでたっても片づかず、ネガティブになっていき、しまいには体調が悪くなって。これを機に病院に行くと、たまたまがんを発見。しかも、がんが最も進行した段階にあたる「ステージ4」だと判明したそう。もう死のうか、とも思っていたらしいんです。

── ご両親の他界に続き、自身の病気が発覚。精神的にもまいりそうです。

石田さん：そうですよね。そんなときにたまたま、僕たちの会社の動画を観てくれたようなんです。ゴミ屋敷専門パートナーズはYouTubeで和気あいあいとチームで片づけていく動画を上げています。動画を観て元気をもらったようで、自暴自棄にはなってはいけないと、改めて思い直したとおっしゃっていました。

「まだ死ぬのは早い。実家の荷物をきれいにしないと両親は成仏できないだろうし、それをするのが自分の使命だ」と思うようになったら、活力が沸いてきたと。そんな思いが、僕たちと一緒に片づけているなかでさらに実感できたそうで、握手の手を差し伸べてくれたようです。

さらに驚いたのですが、部屋がきれいになったことで、その後、彼女のがんが寛解したそうなんです。僕は医師ではありませんし、医学的な因果関係などはまったくわかりません。でも、彼女は僕たちから元気をもらったと感じてくれているようです。スタッフ一同、印象深い出来事です。

ゴミ屋敷は決して恥ずかしいことではない

── その方は石田さんたちに依頼したことで、気持ちも前に進めたと。石田さんは年で3000件以上のゴミ屋敷をきれいにしてきたそうですが、読者に伝えたいことはありますか。

石田さん：「ゴミ屋敷は恥ずかしいことではないんだよ」ってことを、もっと世の中に伝えていきたいです。お話ししてきたとおり、きっかけがあれば誰もが陥ってしまうことなんです。困ったことがあれば、誰かに相談しても、頼ってもいいんです。ひとりで抱え込まないでほしい。だから、気軽に頼める会社づくりをしていきたいと思っています。

取材・文／小山内麗香 写真提供／ゴミ屋敷専門パートナーズ