グルメYouTuberの山崎NANA氏が、「【中山競馬場グルメ】有馬記念の聖地でギャンブル飯を食べまくったら最高に美味しすぎたから勢いで初競馬してみたら予想外の結果になって泣いた爆食女」と題した動画を公開しました。今回は、千葉県にある中山競馬場を訪れ、競馬場グルメグランプリで入賞した実力派メニューの数々を堪能。初めての競馬観戦も楽しむ様子を紹介しています。

動画で山崎NANA氏がまず向かったのは、グルメストリートにあるラーメン店「ど・みそ」。こちらは「中山競馬場グルメグランプリ2023」お食事部門で3位に輝いた人気店です。注文した「特みそこってりらーめん」は、5種類の味噌と動物系・魚介系の2種類のスープをブレンドした濃厚な味わいが特徴。麺にはタピオカが練り込まれており、もちもちとした食感が楽しめます。

続いて訪れたのは、北フードコートの「鳥千」。ここで味わったのは、「グルメグランプリ2024」スイーツ・スナック部門で1位を獲得した「骨なしフライドチキン」です。サクサクに揚がった衣とジューシーな鶏肉の組み合わせが楽しめます。付属の塩をかけると、肉本来の旨味がより一層引き立つとのことです。

食後のデザートには、コーヒーショップ「耕一路」の名物「モカソフト」と、「Good luck」の「G1焼き」を堪能。モカソフトはコーヒー専門店ならではの深いコクがありながらも、さっぱりとした後味が特徴です。蹄鉄の形をした今川焼き「G1焼き」は、定番のあんこに加え、季節限定のプレミアムフレーバー（今回はレアチーズ）も紹介。もちもちの生地と、たっぷり入った餡のハーモニーが楽しめます。

グルメだけでなく、初めての競馬観戦にも挑戦した山崎NANA氏。自身の名前と同じ「7番」の馬を応援しましたが、意外な結末を迎えました。レースの迫力と合わせて、多彩な競馬場グルメを味わってみてはいかがでしょうか。

