ヒコロヒー、“M-1審査員”ミルクボーイ駒場を賞賛「信用できる」

タレントのヒコロヒー（36歳）が、12月21日に公開された「M-1グランプリ」公式YouTubeチャンネルの「M-1決勝戦 応援生配信」に出演。「M-1グランプリ」の審査員を務めたミルクボーイ・駒場孝について「昔『THE W』の審査員もやってくれて。その時、本当に素晴らしかったんですよ！」と賞賛した。



マヂカルラブリー、見取り図、ヒコロヒー、高橋ひかるらが「M-1グランプリ」をリアルタイムで見ながら応援する生配信が行われた。審査員がそれぞれ紹介されている時に、ミルクボーイ・駒場孝について、ヒコロヒーが「駒場さんはね、昔『THE W』の審査員もやってくれて。その時、本当に素晴らしかったんですよ！」とコメント。



マヂカルラブリー・村上も「いや、すごい。ネタを見て分析する能力とかも。あと大喜利できるし」と同意し、見取り図・盛山も「駒場さんすごいな」と語った。



その後も駒場の的確で優しさのあるコメントにヒコロヒーらは「ほんまいいこと言うな、駒場さん」「信用できる」と賞賛した。