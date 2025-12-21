¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ï²òÇ¤¤ò²óÈò¤·¤¿¡©¡¡Í¦´º¤ÊÀï¤¤Êý¤Ë¾Î»¿¤â¡Ö¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤À¤±¤ÎÆ®»Ö¤ÈÇ´¤ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡×
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè17Àá¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¡¢1-2¤ÈÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Ï¤³¤ì¤Ç¡¢¤³¤³8Àï¤Ç1ÅÙ¤·¤«¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ç°Ì¤ò»ÃÄê¤Ç13°Ì¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¥·¥ã¥Ó¡¦¥·¥â¥ó¥º¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤è¤ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Ç¼º¤¤¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥í¥á¥í¤âÂà¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÂç¤¤¤Éé¤±Êý¤À¤Ã¤¿¡£
Éé¤±¤¬¤³¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢²òÇ¤ºÇÍÎÏ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¡£¤·¤«¤·¡ØThe Athletic¡Ù¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼ó¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤³¤ì¤ÏÍ¦´º¤ÊÇÔËÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë¾¯¡¹¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤À¤±¤ÎÆ®»Ö¤ÈÇ´¤ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÉ¾¤·¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÆñÅ¨¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£