¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè17Àá¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¡¢1-2¤ÈÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£

¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Ï¤³¤ì¤Ç¡¢¤³¤³8Àï¤Ç1ÅÙ¤·¤«¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ç°Ì¤ò»ÃÄê¤Ç13°Ì¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¥·¥ã¥Ó¡¦¥·¥â¥ó¥º¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤è¤ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Ç¼º¤¤¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥í¥á¥í¤âÂà¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÂç¤­¤¤Éé¤±Êý¤À¤Ã¤¿¡£

Éé¤±¤¬¤³¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢²òÇ¤ºÇÍ­ÎÏ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¡£¤·¤«¤·¡ØThe Athletic¡Ù¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼ó¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£

ÍýÍ³¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¡¢¥·¥â¥ó¥º¤¬Âà¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£Âà¾ì¼Ô¤ò2¿Í¤â½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ÏÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿³È½¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¿ôÅªÉÔÍø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¤¬¼ºÅÀ¤ò¶²¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¿·â¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤³¤ì¤ÏÍ¦´º¤ÊÇÔËÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë¾¯¡¹¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤À¤±¤ÎÆ®»Ö¤ÈÇ´¤ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÉ¾¤·¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÆñÅ¨¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£