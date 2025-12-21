King & Princeの永瀬廉と髙橋海人が東京・新宿にある歌舞伎町シネシティ広場を颯爽と歩く2ショット動画がグループ公式SNSで公開された。

【動画】King & Princeがドレッシーなスーツスタイルで登場

King & Princeは、12月20日に7枚目のアルバム『STARRING』の発売を記念したイベント『“STARRING”プレミアナイト』を、新宿の歌舞伎町シネシティ広場で開催。今回投稿された動画は、その際に撮影されたものである。

永瀬は、光沢が美しいベルベットジャケットに黒いパンツ、インナーにはグレー系のシャツとネクタイを合わせた大人っぽいシックなコーディネートを。

いっぽうの髙橋は、ペイズリーやボタニカル風の柄をあしらった鮮やかなパープル系のスーツに、インナーには黒いシャツと、首元には髙橋がデザインを手がけたETROのペイズリーナをを合わせた華やかなスタイリングで、ふたりしてドレッシーなスーツ姿で登場。

新曲「Theater」に合わせ、顔を見合わせたふたりがファンに見守られるなかレッドカーペットを歩んでいく。髙橋は表情豊かに、手の振りを交えながら口ずさみ、永瀬は観客に向けて手を振るなどファンサービスをする姿も注目だ。

これには「ビジュが爆発しすぎ」「髪型超カッコいい」「まるで王子様」「ビジュ最強のれんかい」「レカペ歩く2人最強すぎ」などのふたりのビジュアルの美しさに関する投稿が寄せられた他、「雨の中おつかれさま」「雨じゃなくてダイヤモンド降ってる？」「世界観が作りこまれていて驚いた」といった雨すらも味方につけてイベントをやりきったキンプリを讃える声も寄せられている。

■髙橋海人「みんなに届くのがタノシミ」

髙橋も自身のInstagramを更新し、同イベントのステージ裏と思しき場所で撮影した3点の写真を投稿した。

視線を外したアップ写真の他、「STARRING PREMIER NIGHT」とイベント名をあしらった写真、髙橋がマイクを持つ姿を公開。

「素敵な日 12/24 みんなに届くのが タノシミ」と添え、新アルバムの発売を楽しみにしている様子で綴っていた。