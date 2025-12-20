【こちら葛飾区亀有公園前派出所～両さんの商店街物語～】 12月20日 発表 発売日・価格：未定

集英社ゲームズとカイロソフトは、シミュレーションゲーム「こちら葛飾区亀有公園前派出所～両さんの商店街物語～」を発表した。Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch / PlayStation 5 / PlayStation 4 / Xbox Series X|S / Steam / iOS / Android向けに展開予定で、発売日は未定。

本作は、秋本治氏のマンガ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」を原作としたSLGで、「ドラえもんのどら焼き屋さん物語」など数々のSLGを手掛けたカイロソフトが開発を担う。ゲームジャンルは「一攫千金!商店街建設シミュレーション」とされ、「こち亀」の世界をドット絵で再現している。大ピンチの商店街を発展させ、億万長者を目指す。

制作発表と共に、開発中のゲームのスクリーンショットやPVが公開された。今作には総勢200体以上の「こち亀」おなじみのキャラクターたちが登場し、原作エピソードの数々を収録している。公開されたスクリーンショットでは、激怒する大原部長や最果て署に左遷される両津勘吉など、原作での印象的なシーンが描かれている。

(C)秋本治・アトリエびーだま／集英社

(C)SHUEISHA/SHUEISHA GAMES developed by カイロソフト