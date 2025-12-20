ÌÜ¹õÏ¡¤Ï"²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¥¥à¥¿¥¯"¤Ë¤µ¤¨¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ç¸«¤¨¤¿Ã×Ì¿ÅªÌäÂê
¡¡TBSÆüÍË·à¾ì¤Ç¾ïÏ¢¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¡Ê45¡Ë¤È¡¢Æ±ÏÈ½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿Snow §®an¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡Ê28¡Ë¤Î¶¦±é¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤¬12·î14Æü¤ËÂçÃÄ±ß¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÌÜ¹õÏ¡"¥Í¡¼¥Æ¥£¥ÖÊÂ¤ß"±Ñ¸ìÎÏ¤Ç¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¿Ê½Ð¡×»ëÌî¡ÄSnow Man"»Ä¤ë8¿Í"¤Î¿Ô¤¤ÌÉÔ°Â
¡¡Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤âÀä¹¥Ä´¤ÇÄ¶Â¿Ë»¤ÊÌÜ¹õ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò²¡¤µ¤¨¡¢±é½Ð¤Ï¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¡Ø±Ç²è¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡ú¥Ñ¥ê¡Ù¤ÎÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¤¬Ã´Åö¡£ÈÖ¼ê¤òº´Æ£¹À»Ô¡Ê65¡Ë¡¢ÂôÂ¼°ì¼ù¡Ê58¡Ë¡¢ÃæÀîÂç»Ö¡Ê27¡Ë¤é·ÝÃ£¼ÔÌò¼Ô¤Ç¸Ç¤á¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤¬10.6¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡á°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¾Ã²½ÉÔÎÉ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÍË·à¾ìÏÈ¤ÎÁ°´ü¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢Íò¤Î¾¾ËÜ½á¡Ê42¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Ç10.2¡ó¡¢°¤Éô´²¡Ê61¡Ë¼ç±é¤Î4·î´ü¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ï¡¢±ÊÌî²ê°ê¡Ê26¡Ë¤ÎÆó¸ÔÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤Ç¶¯¤¤µÕÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º11.0¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Í½»»µ¬ÌÏ¤ä¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¡½¡½¡Ù¤ÏÂçÀ®¸ù¤É¤³¤í¤«"¼ºÇÔ"¤ÈÂª¤¨¤ë´Ø·¸¼Ô¤â¼Â¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ï"Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¤á¤á¡ÊÌÜ¹õ¤Î°¦¾Î¡Ë¤ÎÀøºß»ëÄ°Î¨"¤Ï¡¢À¤´Ö°ìÈÌ¤Î¿Íµ¤¤ÈÎ¢Ê¢¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤²¾Àâ¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½é²ó¤«¤é2·å¤Î¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¡½¡½¡Ù¤Ç¡¢Âè3ÏÃ½ªÎ»¸å¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤Ë½é¤á¤ÆÌÜ¹õ¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ô¥¥¿¡¼¡ª¡Õ¡Ô³Ú¤·¤ß²á¤®¤Þ¤¹¡ª¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½¼Â¤Ë¤ÏÂè4ÏÃ¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê2¡ó¶á¤¯¿ô»ú¤òÍî¤È¤·¡¢Á´ÏÃ¤ÇÍ£°ì¤Î¤Ò¤È·å²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ©ºîÂ¦¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢TVer¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤â¡¢¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¢¤ë100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¥à¥¿¥¯¤ÏÌÜ¹õ¤ÈÆ±¤¸¥Ç¥Ó¥å¡¼5Ç¯ÌÜ¡¢¡Ö¥í¥ó¥Ð¥±¡×¤ÇºÇ¹â»ëÄ°Î¨36.7¡ó
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌÜ¹õ¤À¤±¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤ÎÀ¨¤µ¤¬·ÝÇ½µ¼Ô¤Î´Ö¤Ç²þ¤á¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÜ¹õ¤Ï°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç"ÎáÏÂ¤Î¥¥à¥¿¥¯"¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º¢¤ÎÌÚÂ¼¤ÏÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨29.6¡ó¡¢ºÇ¹â»ëÄ°Î¨36.7¡ó¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡Ø¥í¥ó¥°¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤È¤¤¤¦ÅÁÀâÅª¥É¥é¥Þ¤Ë¡¢»³¸ýÃÒ»Ò¡Ê61¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿28ºÐ¤È¤¤¤¦Æ±¤¸Ç¯Îð¤Ç¤ß¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨32.3¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î»ëÄ°Î¨30¡óÄ¶¤¨¤Î¶â»úÅã¤òÃ£À®¤·¤¿¡Ø¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¥é¥¤¥Õ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ÎÊë¤ì¤Ë¤Ï¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤È¤ÎÅÅ·âº§¤âÈ¯É½¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë"»þ¤Î¿Í"¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡ÌÜ¹õ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡Ö»þÂåÇØ·Ê¤äÀ¸³è·ÁÂÖ¤¬Á´Á³°ã¤¤²á¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÅÜ¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢"ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡£¤½¤â¤½¤â¤Î¿Íµ¤¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤¬¤á¤á¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦"¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó·ÝÇ½µ¼Ô¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÎã¤¨¤ÐÌÚÂ¼¤È¡Ø¶µ¾ì¶¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÌÜ¹õ¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤è¤ê1»þ´Ö°Ê¾å¤âÁ°¤Ë¸½¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î½ÐÈÖ¤¬Ìµ¤¤»þ¤âÌÚÂ¼¤Î±éµ»¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ò¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢Èà¤ÎÊÙ¶¯²È¤ÇÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¿ÍÊÁ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÎÌÚÂ¼¤â"²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¥¥à¥¿¥¯"¤Ê¤ó¤ÆÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ÎÈà¤ÎÅØÎÏ¤Ï¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ø¥í¥ó¥Ð¥±¡Ù»þ¤«¤é¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÂÎ·¿¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¼«Âð¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ç¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢¤«¤ì¤³¤ì20Ç¯¤âÇòÊÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ÚÁÇ¸¼ÊÆ¤ò¿©¤Ù¤ë¿©À¸³è¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅØÎÏ¤ä´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸ø¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¥¥à¥¿¥¯Î®¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÜ¹õ¤Ë¸Â¤é¤º¤È¤â´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÌÜ¹õ¤ÏÍèÇ¯¤Ï±Ç²è¤¬3ËÜ¸ø³«Í½Äê¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Î½Ð±é¤ÇÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡£ÌÚÂ¼¤ò¤¿¤É¤ë»ëÄ°Î¨¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡Ê°òß·ÄçÍº¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÃ×Ì¿ÅªÌäÂê¤¬¥Ü¥ó¥ä¥ê¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÜ¹õ¤ÏÍèÇ¯¤«¤é¡ÖSYOGUN ¾·³¡×¤ÇÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡© ´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ú¤µ¤é¤ËÆÉ¤à¡Û¤Ê¤É¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡£