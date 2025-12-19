¡È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç°ËÀªÃ°¡ÉÇã¤¤ÊªÃæ¤Î½©¸µ¿¿²Æ¡¢¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡×¥í¥±¤ËÁø¶ø
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½©¸µ¿¿²Æ¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÅìµþ¡¦¿·½É¤Î°ËÀªÃ°¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥í¥±¤ËÁø¶ø¤·¤¿¡£¡¡¡¡
12·î18ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤À¤±¤ÏÊ³È¯¤·¤Æ¥Ç¥ÑÃÏ²¼¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃ½¸¤Ç¡¢ÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ê40ºÐ¡Ë¤ÈÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40ºÐ¡Ë¤¬°ËÀªÃ°¤Î¡È¥Ç¥ÑÃÏ²¼¡É¤Ø¡£Á¯µû¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÆÍÁ³¡¢2¿Í¤¬¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡© ²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Î¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¦½©¸µ¿¿²Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½©¸µ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¤é¥í¥±¤ËÊâ¤ß´ó¤ê°§»¢¤·¤¿½©¸µ¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ËÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÂçÂô¤Ï¡Ö»ä¡¢¤ª¤È¤È¤¤¤â²ñ¤Ã¤¿¡£¤ª¤È¤È¤¤¤â¶öÁ³¡×¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤Ç¤âÍ¥¤·¤¯¤Ê¤¤¡© »ä¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐÆ¨¤²¤ë¤è¡×¤È¡¢½©¸µ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£
½©¸µ¤Ï¡Ö²ÖÊ´¾É¤ÎÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤³¡Ê°ËÀªÃ°¡Ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÂçºåÌ¾Êª¤Î¡Ë¡Ø¤¤¤«¤ä¤¡Ù¡¢ÎÉ¤¤Æ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¡£¡Ø¤¤¤«¤ä¤¡Ù¤È¡¢ÌÀÆü¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤Î¥Ñ¥ó¡×¤ÈÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÌë¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢¥í¥±Ââ¤È¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿¡£
