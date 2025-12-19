【viviON JCBカード】 2025年12月19日 事前申込受付開始（※iOSのみ） 2026年1月26日 利用開始予定 入会費：無料 リアルカード発行手数料：3,000円

viviONは、ナッジと提携して「viviON JCBカード」の提供を開始する。12月19日より事前申し込み受付を開始（※iOSからの申し込みのみ）し、2026年1月26日より利用が可能になる予定。

本カードはJCBブランドのクレジットカードとなり、入会費・年会費は永年無料。専用アプリ「viviONクレカ_Nudge」からの申込みが可能で、最短3分で手続きが完了する。「viviONクレカ_Nudge」は12月19日時点でiOS版のみ配信が開始されており、Android版についてはストア審査が完了次第公開され、その後申し込み受付を開始する。

本カードの基本ポイント還元率は1％となるが、「DLSite」などviviONグループのサービスで利用した際は2026年1月26日より7月31日までの期間限定で3％を上乗せし、最大4％還元となる。なお、別途リアルカードの発行も可能となり、発行手数料は3,000円。リアルカード発行の際には、同じ券面の「保存用カード」が追加で1枚発行される。

カードの発行時には「クラブ『viviON』」あるいは「クラブ『あおぎり高校』」を選択でき、以降は月に1度クラブの変更が可能。「クラブ」はカードの利用に応じて限定特典を受け取れるほか、オリジナルデザインのカードを選べるサービスとなり、「クラブ『viviON』」ではviviONの各種サービスで利用できるviviONポイントのシリアルコード、「クラブ『あおぎり高校』」では「viviON BLUE」で利用できるクーポンなどが特典として用意される。

今後はあおぎり高校所属メンバーの「viviON JCBカード」用オリジナルデザインのカードや限定特典も順次追加される予定となっている。

【申し込み方法】