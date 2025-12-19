【スシロー】『すみれ』監修「札幌濃厚みそラーメン」登場/ 食べログとのコラボシリーズから

寿司チェーン「スシロー」は12月22日から、札幌味噌ラーメンの人気店『すみれ』監修の「札幌濃厚みそラーメン」を全店で販売する。

期間限定で販売し、2026年1月6日までを予定。販売価格は税込480円からで、店舗により価格が異なる。

「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズによるもので、今回、食べログで点数3.61を獲得した『すみれ』をピックアップ。昭和39年創業の老舗である同店は、札幌味噌ラーメンの文化を牽引してきた。コクと深みのある濃厚味噌スープが特徴。麺には中太のちぢれ麺を使用。

『すみれ』で提供している「味噌ラーメン」

『すみれ』本店店舗外観

スシローは2014年4月からラーメンの販売を開始し、これまで140種類以上のラーメンやまぜそばなどを開発。「スシロー×食べログ」シリーズでは、食べログで高評価を獲得しているラーメン店や「食べログ ラーメン 百名店」選出店が監修したラーメンを提供している。

◆『すみれ』監修「札幌濃厚みそラーメン」

監修店『すみれ』同様の濃厚でコクのある味噌スープに仕立てており、生姜の香りで引き立てたまろやかな味噌のコク･旨みを味わえるという。スシローの麺を合わせている。販売予定総数45万食の数量限定で販売し、完売次第終了となる。

「札幌濃厚みそラーメン」(イメージ)

【価格】税込480円〜(店舗によって価格が異なる)

【販売期間】2025年12月22日(月)〜2026年1月6日(火)

※販売予定総数の45万食が完売次第終了。

※持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽･スシロー」では取り扱いがない。

