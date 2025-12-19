愛知県警は捜査用の似顔絵をＡＩで作成するなど、警察官の捜査の補助をするシステムを初公開しました。

【写真を見る】捜査用“似顔絵”もAIで 30秒で記憶した容疑者の年代や顔の特徴を入力すると…すぐに作成 愛知県警がNTTデータや人間環境大学と開発するシステム初公開 実用化時期は未定

容疑者の似顔絵を作成しているのは、警察官ではなく大学生！？これは、愛知県警がNTTデータや、人間環境大学と共同で開発している、生成AIを活用した捜査用の似顔絵作成システムです。

18日に初公開されたこのシステムを、大学生がさっそく体験。容疑者役の警察官を、30秒で記憶します。

まずは、容疑者の年代や顔の特徴を選択。すると、すぐに4パターンの似顔絵が作成されました。でも、どれもちょっと似ていない？

「現場で作成できるようになれば効率も上がるかも」

輪郭、眉の太さや形、目や鼻の大きさなど、パーツごとに細かい修正を加えていきます。これを繰り返し、完成した似顔絵がこちら！

（体験した学生）

「輪郭以外は似ているかなと思います。操作が簡単なので、目撃者自身が作成することも可能かな」

一方、体験した別の学生は…。丸顔や髪型など、特徴をよく捉えています。

（愛知県警サイバー局 青山義弘局長）

「現場で作成できるようになれば、非常に短い時間で、しかも記憶がまだ新しいうちにできるので、効率が非常に上がるのではないか」

実用化の時期は未定ですが、愛知県警は、容疑者の横顔を基に正面からの顔を推測したり、防犯カメラの映像をより鮮明化したりするなど、システムの開発を進める方針です。