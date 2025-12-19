くっきー！“芸名の由来はベッキー”に驚きの声「変えた瞬間にベッキーが奈落や」
お笑いコンビ・野性爆弾のくっきー！（49歳）が、12月18日に放送されたトーク番組「千原ジュニアのヘベレケ」（東海テレビ）に出演。“芸名の由来”について語った。
今回、番組に出演していた千原ジュニア、ジャンボたかお、時東ぁみ、くっきー！、ロッシー、安藤なつが全員芸名で、これだけの演者がいてそうなるのは珍しいという話題の流れで、ジャンボは「くっきー！さんのことを、昔はジュニアさんも（本名の）“川島”って（呼んでた？）」と質問。
これにくっきー！は「いやいや、ジュニアさんは（本名の邦裕から）“くー”。ガキの頃から“くーちゃん”ってあだ名」と答え、ジャンボはさらに「なんで芸名は“くーちゃん”じゃないんですか？」と疑問をぶつける。
くっきー！は「イベントで『芸名変えたいねん』ってノリで言うてたら、シャンプーハットの小出水（恋さん）が『誰みたいになりたいの？』。その当時、国民的なスターだったのがベッキーで、『ベッキーみたいになりたい』って。まだ（ベッキーに）何の問題もないとき。ノースキャンダル時代。全員が好きなベッキー。だからオレは『ベッキーになりたい』って言ったら、『ほならくっきーでええんちゃう？』って」と改名の経緯を話し、ジャンボや時東は驚きの声を上げる。
ただ、くっきー！は「（名前を）変えた瞬間にベッキーが奈落や」とコメント。安藤は「うちの事務所でした…すみません」とお詫びした。
