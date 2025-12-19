『なにわ男子の逆転男子』史上初の1時間SP！ACEesと“間違えたら超絶失礼”なガチンコ対決も

本日12月19日（金）、『なにわ男子の逆転男子』の番組史上初となる1時間スペシャルが放送される。

今回は「これなら絶対負けへんで！なにわ芸人編」と「正確に踊れ！先輩曲のサビダンスバトル」の豪華2本立てで放送。

この番組でしか見られないなにわ男子の奮闘に注目だ。

◆なにわ男子がACEesと対決！

事務所の先輩たちの楽曲の“サビ部分”だけを記憶を頼りに間違えずに踊り切る「正確に踊れ！先輩曲のサビダンスバトル」。

まさに「間違えたら超絶失礼」な偉大な歴史を作ってきた先輩たちの名曲の数々。「先輩へのリスペクト」を胸に、なにわ男子が人気ジュニアグループ・ACEesとの対決に挑む。

今回、体調不良のため欠席だった高橋恭平を除くなにわ男子6人（西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也）と、ACEesの浮所飛貴、那須雄登、深田竜生の3人による対決を審査するのは、BTSやMrs. GREEN APPLEなどさまざまなアーティストの作品やライブの演出家・振付師として活躍するNOSUKE。

オーディション番組『timelesz project』では“NOSUKE先生”として注目を集めた彼が、2組のダンス対決をガチ審査。ダンスの“正確性”はもちろんのこと、“アイドルとしての魅せ方”、“動き・表情・オーラ”、そして“観客を楽しませることができるか”まで、すべてを総合して厳しくジャッジしていく。

そして、今回課題曲を出題するのは、なにわ男子＆ACEesがお世話になっている先輩たち。亀梨和也、目黒蓮、NEWSらが続々と登場し、直接課題曲を発表する。

「お客さんも見ているし、カッコ悪いところは見せられない」「先輩のバックでも、自分たちのコンサートでも何十回と踊ってきたから間違えるはずない」と意気込むなにわ男子たち。一方のACEesも「先輩の曲をカバーすることも多いので、現役で踊っている」と自信満々で臨む。

修二と彰の『青春アミーゴ』を課題曲として挙げた亀梨。亀梨流の“脚の上げ方”も重要だと話し、「オンエア見て間違えてたらすぐ連絡するから！」とプレッシャーをかける。

目黒蓮からもSnow Manの楽曲が出題され、「オンエアは必ずリアタイします」と、こちらもしっかりとプレッシャーをかけられることに。

さらに、ACEesの浮所、那須とはドラマでも共演している増田貴久のいるNEWSからは『チャンカパーナ』が。大橋が出演する舞台の脚本を加藤シゲアキが手掛けるなど、何かと縁深いNEWSだけに、2組には緊張が走る。

先輩たちの登場＆圧に「踊れる自信はあるけど、プレッシャーもある」と道枝。西畑も「先輩方がVTRに出演してくださって、楽曲の指定をしてくれたことにスペシャル感を感じますね」とワクワクした様子。はたしてメンバーは完璧に踊り切れるのか？

ほかにもみんなが踊れるという嵐の『Love so sweet』や、V6の『Can do! Can go!』など、名曲が続々登場。プライドと先輩からの信頼をかけ、なにわ男子とACEesのガチンコ対決が始まる。

◆“なにわ”の称号をかけお笑いでガチンコ対決！

「これなら絶対負けへんで！なにわ芸人編」では、“なにわ”の称号をかけ、なにわ男子となにわ芸人がガチバトル。

アインシュタイン、見取り図、ちょんまげラーメン、さや香らと「これなら絶対負けへんで！」という“大阪にまつわる競技”で対決する。

“なにわ”のプライドをかけた熱きお笑いバトルの行方は？

なにわ男子たちが2人1組になり、芸人たちのネタを完コピ、そこになにわ男子が考えた渾身のボケをこっそり織り混ぜる「ネタ完コピ間違い探し」など、ガチのお笑い企画になにわ男子メンバーたちも入念な準備をして臨む。

収録を前に大西は「スペシャルだからこそ挑戦できる芸人さんとの企画は楽しみ」と本番が待ち切れない様子。「壁に向かってネタの練習してるのとか、M-1グランプリみたいでした」とうれしそうに語った。

そしてメンバーが口々に「楽しみ」と語ったのは道枝のネタ。西畑が「これまでに見たことのないみっちーが見られるんじゃないか」と言うと、藤原も「コントや漫才に引っ張りだこになるのでは」と大胆な予測も。

道枝自身も、「一番期待しているメンバーは“俺”！かな」と語るほど、自信はある模様。「殻が破れたらいいな」と本人も語る、渾身のネタに注目だ。