ÁÆÉÊ¡ÖTHE W¡×·ã¿É¿³ºº¤ÇÄêÃå¡©¶²ÉÝ¤Î£µÊ¸»ú¤Ë¥Í¥Ã¥È¿ÌÙþ¡Öº£°ìÈÖÉÝ¤¤¡×¡Öº£Ç¯¤ÎÎ®¹Ô¸ì¤Ë¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬13Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡¡THE W 2025¡×¡Ê¸á¸å7»þ¡Ë¤Ë½é¤ÎÂç²ñ¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß²ñ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£
ÁÆÉÊ¤Ï¡ÖTHE W¡×¤Î½é¿³ºº°÷¤Ç¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£Âç²ñÁ°¤ÎÈÖÁÈ¸ø¼°X¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆü¥Æ¥ì¤¬·ì¤Î³¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼ÂºÝ¤Î¿³ºº¤Ç¤â¡ÖÀµÄ¾1ÉÃ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÍ¥¾¡¾Þ¶â1000Ëü±ß¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤¤Âç²ñ¡×¤Ê¤É¤È¿É¸ý¤Ç¸ì¤ê¡¢ÏÃÂê¤Ë¡£À¸ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÊäÂ¤Î²òÀâÆ°²è¤ò¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç1»þ´Ö26Ê¬¤ÎÄ¹¼Ü¤Ç¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÆÉÊ¤Ïº£²ó¡¢·«¤êÊÖ¤·¡Ö¥¹¥«¤·¤¿¤Ê¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÆÉÊ¤¬É¼¤òÅê¤¸¤¿ÅÅµ¤¥¸¥å¡¼¥¹¤Î¹ÖÉ¾¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÝ¡¢ÁÆÉÊ¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¢¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤«¤é¡Ö¤â¤¦ÌÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡Á¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÂçÇú¾Ð¤¹¤ë¤â¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¥¹¥«¤·¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤è¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¿³ºº¤òÂ³¤±¤¿¡£
B¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¨¥ë¥Õ¤Î¿³ºº¤âÄ¹¼Ü¤ÇÅ¸³«¡£¹ÖÉ¾¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¤«¤é¡ÖÁÆÉÊ¤µ¡Á¤ó¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØTHE W¡Ù¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡ÌÂÏÇ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Ê©ÄºÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¥¹¥«¤·¤¿¤Ê¡¢¤ªÁ°¤â¥¹¥«¤·¤¿¤Ê¡£Ê¬¤«¤Ã¤¿Ê¬¤«¤Ã¤¿¡¢OKOK¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë15Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÄêÈÖ´ë²è¡Ö1¿Í»¿ÈÝ¡×¤Ç¤â¡Ö¥¹¥«¤·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£À¸ÊüÁ÷¸å¤ËHulu¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈÈ¿¾Ê²ñ¤Ç¤Î¸åÇÚÃËÀ·Ý¿Í¤Ë¤è¤ëÁÆÉÊ¤Î¿³ºº¥¤¥¸¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¥¹¥«¤·¤¿¤Ê¡©¡¡¥¹¥«¤·¤¿¤ä¤í¡£¸åÇÚ¤ä¤«¤é¤¨¤¨¤«¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö1¿Í»¿ÈÝ¡×¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥«¤·¤¿¤Ê¢«º£°ìÈÖÉÝ¤¤¸ÀÍÕ¡×¡Öº£Ç¯¤ÎÎ®¹Ô¸ì¡Ø¥¹¥«¤·¤¿¤Ê¡Ù¤Ë¹¹¿·¤·¤è¡×¡Ö¥¹¥«¤·¤¿¤Ê¢«ÉÝ¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡Ö¤â¤¦¥¹¥«¤¹¥¹¥«¤¹Ê¹¤¤¹¤®¤Æ¡¢²¿¤¬¥¹¥«¤·¤Ç²¿¤¬¥¹¥«¤·¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÆÉÊ¤Ïº£Ç¯¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÂÀÅÄ½ÐÈÇ¡ËVOL¡¥180¡ÖÁÆÉÊÆÃ½¸¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¹¥«¤·¡×¡Ö¥¹¥«¤¹¡×¤ÎÄêµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÂ»ÆÀ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¬ÆÀ¤ò¤·¤Æ¡¢¥¹¥«¤·¤¿Áê¼ê¤Î¤³¤È¤òÂ»¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡×¤È¸ì¤ê¡¢¶ñÂÎÎã¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£