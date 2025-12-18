契約更改交渉に臨んだ

DeNAの東克樹投手が18日、契約更改交渉に臨み、9000万円アップの年俸3億円でサインした。会見では「保留せずサインしました。評価していただいたなと感じます」と納得の表情を見せた。（金額は推定）

今季は24試合で14勝8敗、防御率2.19をマーク。2年ぶり2度目となる最多勝のタイトルを獲得した。3年連続で20試合以上に先発して2桁勝利。防御率も直近3年は1.98、2.16、2.19と安定感抜群だ。「3年続けて結果を出すというところ、僕の中でテーマとしていたのでそれをクリアできた。自分の中でやれたなという達成感がある。また一からのスタートと言うか、来年以降どういうテーマでやっていくか考えてこのオフ過ごしたい」と話した。

DeNAはアンドレ・ジャクソン、アンソニー・ケイとローテション投手が相次いで退団。「より僕に課される先発の役割は増えると思うので、引き続き200イニングは目標のひとつとしてやっていきたいと思います」と意気込んだ。

将来の話について問われると、「特にはしていないです」とキッパリ。「メジャーのこととかですよね。言ってほしいんですよね（笑）。話してはいないです、まずはベイスターズで優勝することを目標にやっているので、その先のことは考えていないです」と口にした。（Full-Count編集部）