タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」から、人気車種をリメイクするシリーズ「トミカREBORN」第1弾、「トミカREBORN マツダ ファミリア 1500XG」を、2026年1月17日に全国の玩具店およびインターネット通販などで発売する。

第2弾「日産 スカイライン GT-R（R34）」も発売予定

「トミカ」購入者の復刻商品を望む声に応え、シリーズの歴史を彩った名車を、現在の品質基準をベースに造形や彩色などに最新の技術を用いて生まれ変わらせるという「トミカREBORN」第1弾。当時のギミックも可能な限り再現している。

今弾では、初代日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞車「マツダ ファミリア 1500XG」を45年ぶりに復刻。サスペンションおよび左右ドアの開閉ギミックを備える。

また、第2弾「トミカREBORN 日産 スカイライン GT-R（R34）」を3月下旬に発売。スカイラインGT-Rの最終系が27年ぶりに登場する。サスペンションおよび左右ドアの開閉ギミックを備えている。

いずれも価格は880円（税込）。

なお、今後もトミカファンの思い出に残る名車を発売していくという。