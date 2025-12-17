この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

手もみセラピストの音琶麗菜氏が、YouTubeチャンネル「手もみ革命家 音琶麗菜」で『【副鼻腔炎/蓄膿症】4分でスッキリ!つらい鼻づまり解消法【即効性あり】』と題した動画を公開した。この動画では、手の反射区を押すだけで、つらい鼻づまりの解消が期待できる手もみセラピーを紹介している。



動画で紹介されているのは、3つの反射区にアプローチする方法である。セラピーを始める前に、手の血行を促進し効果を高めるため、ハンドクリームを全体に塗布する。音琶氏は、ラベンダーとローズマリーを配合したクリームを使用することで、集中力の向上とリラックス効果が得られると解説している。



最初に押すのは「耳鼻の反射区」である。この反射区は両手の薬指と小指の爪の脇に位置する。指を立て、爪の脇を親指と人差し指で挟むようにして7秒間押し、これを3回繰り返す。音琶氏によると、鼻水や鼻づまりなど鼻に関する症状に働きかけることができ、左手は右の耳鼻、右手は左の耳鼻に対応しているため、症状のある側と反対の手を重点的に押すとよいとのことである。



次に「リンパ節・胸の反射区」を刺激する。場所は手の甲側、親指と人差し指の間の水かき部分である。反対の手の親指の腹を使って、垂直に7秒間押す動作を3セット行う。音琶氏は、この反射区が鼻づまりに伴う頭痛にも働きかける可能性があると述べている。また、人差し指の骨の脇に老廃物が溜まりやすいため、骨の下を意識しながら押す方が効果的であるとも説明している。押す際に手を内側に回転させるようにひねると、より深く刺激が届くという。



最後に「リンパ節・肺の反射区」を押す。手の甲側、薬指と小指の骨の間で、水かきから親指2本分ほど下に位置する。ここも同様に7秒間3セット、垂直に押していく。音琶氏は、この反射区が長引く咳や痰、副鼻腔炎の症状がある場合に特に有用であると説明している。押しづらい場合は、指で反射区をつまみながら内側にひねる方法も提案されている。



これらの手もみセラピーは、1つの反射区につき7秒間の刺激を3回から5回繰り返し、1日に3回から5回実践することが推奨されている。実践後は水分を摂取し、老廃物を流すことが重要であると音琶氏は強調している。



動画では、手もみセラピーの押し方が丁寧に実演されており、視聴者が自宅で再現しやすい構成となっている。音琶氏によると、早い方では押した直後から鼻が通るようになるという。特別な道具も不要で、いつでもどこでも実践できるのが大きな利点である。



鼻づまりやそれに伴う頭痛、長引く咳といった症状に悩む方にとって、こうした手軽なセルフケア法は日常生活の質を保つ一助となる。