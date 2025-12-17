この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デジタルアスリート株式会社の長橋真吾氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【徹底解説！】１人社長vs１００人社長/ぶっちゃけどっちが自由？」と題した動画を公開。1人社長から100人組織までを経験した自身の体験を基に、「1人社長と100人社長のどちらが自由か」というテーマについて、資産形成の観点から解説した。



動画の冒頭で、長橋氏は「1人社長の方が楽で自由」という一般的なイメージに対し、「単純にやっぱりね、創業時の方がめっちゃ大変だった」と断言。1人社長の時期は時間に自由がなく、事業を継続させるために利益を再投資に回す必要があり、金銭的な自由もなかったと振り返る。



長橋氏は、本当の自由を手に入れる鍵は「資産があるかないか」だと指摘。自身の労働が収益源となる「労働型」の1人社長は資産化が難しく、自由から遠いと説明する。資産ゼロの状態から自由を目指すなら、「自分たちを資産化していかなければいけない」とし、その最も再現性の高い方法が、会社を組織化し、M&A（合併・買収）やIPO（新規株式公開）を通じて個人資産を築くことだと語った。



100人規模の組織を作る上で最も重要なのが「権限移譲」だという。ワンマン経営では社長がボトルネックとなり、組織の成長が止まってしまう。長橋氏は「権限移譲しないと自分も将来がないって分かってた」と述べ、自身が不在でも組織が回る仕組みを構築することが、社長が時間的・精神的な自由を得るために不可欠だと強調した。



最終的に長橋氏は、「資産を持っている方が自由」と結論付けた。資産ゼロから始める場合、1人社長に留まるのではなく、会社自体を「資産」として成長させることが真の自由への道だと提言。そのためには、社長から「オーナー」へと視点をシフトさせ、権限移譲を進めていく必要があると締めくくった。