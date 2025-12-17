京都のラファエル・エリアスが1位、日本人トップは4位タイで鹿島の鈴木優磨

2025年シーズンのJ1リーグにおける選手の最新市場価値がドイツの移籍情報サイト「トランスファーマルクト」で発表された。

得点ランキング2位の18ゴールを決めた京都サンガF.C.のFWラファエル・エリアスが320万ユーロ（約5億8000万円）でトップに立った。

エリアスは1年前の昨年12月の時点で市場価値が200万ユーロ（約3億6400万円）だった。その約半年後の今年5月には250万ユーロ（約4億5500万円）までその価値を上げたが、そこからの半年でさらに加速度的に価値を高め、J1最高額の選手となっている。

2位はエリアスと同じ18得点のセレッソ大阪FWラファエル・ハットンとサンフレッチェ広島のMF川辺駿が300万ユーロ（約5億4600万円）で並ぶ。さらに4位タイで川崎フロンターレのDFフィリップ・ウレモヴィッチ、優勝した鹿島アントラーズのFW鈴木優磨とFWレオ・セアラの3人が250万ユーロ（約4億5500万円）で続いている。

7位に230万ユーロ（約4億1800万円）で川崎フロンターレのFWエリソン（230万ユーロ）、8位に220万ユーロ（約4億円）で町田ゼルビアのMF相馬勇紀がランクイン。そして9位タイは200万ユーロ（約3億6400万円）でサンフレッチェ広島のGK大迫敬介、ヴィッセル神戸DFマテウス・トゥーレス、ガンバ大阪FWデニス・ヒュメット、浦和レッズMFサミュエル・グスタフソンの4選手となった。J1リーグで200万ユーロを超えたのは上記の12選手のみとなった。（FOOTBALL ZONE編集部）