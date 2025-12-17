大至急！【ローソン】へ走れーーーッ！！ 次、試したい♡「新作スイーツ」

気分を上げたい時は【ローソン】の「新作スイーツ」を要チェック。クリームたっぷり感がたまらない、魅惑の商品が続々とラインナップしている様子。癒されたいおやつタイムにうってつけです。今回はシュークリームやバターサンドなど、一度は食べたくなるイチオシの新作スイーツをお届けします。

大人のおやつに良さそうな「カカオ薫るショコラトリュフシュー」

深みのある色合いをしたチョコ系のシュークリーム。インスタグラマー@nyancoromochi_sweets_blogさんによれば「チョコシュー生地」に「チョコクリーム」をたっぷりと閉じ込めた贅沢な一品です。さらに「カカオのビターさを感じるガナッシュ」も入っており、ちょっと大人な味わいが心落ち着くカフェタイムを満喫させてくれそう。シュー生地の香ばしさが良いアクセントとして楽しめそうです。

リッチな味わいが楽しめそうな「ラムレーズンバターサンド」

焼き菓子系を食べたい時におすすめのこちら。インスタグラマー@sujiemonさんによると「バタークリームと甘酸っぱいレーズン」をたっぷりとサンドしており、リッチな味わいが楽しめそうです。少し冷凍すればアイスサンド風にもいただけそう。コーヒーや紅茶のお供に選んでみてはいかがでしょう。

練乳ミルクホイップを乗せた「ふわもち生シフォンMILK」

生クリーム専門店の【Milk（ミルク）】とコラボしたこちらのスイーツ。天面には@sujiemonさんいわく「練乳ミルクホイップ」をたっぷりトッピングしていて、まろやかな風味が堪能できそうです。生地は厚みがあるのも嬉しいところ。物足りない時はフルーツやチョコソースなどを加えていただくのもアリかも。

2層のクリームを重ねた「白いクリームタルト（チーズクリーム）」

こちらも同じくMilkとのコラボスイーツ。タルトの土台にはドーム状にクリームを盛り付けています。インスタグラマー@pan.oyatsuさんによれば「上はたっぷりのホイップクリームで下の層がチーズクリーム」になった2層仕立てで、風味の違いを楽しみながら飽きずに食べられそう。お口直しがてら食後のデザートに味わうのも良さそうです。

