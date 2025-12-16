米津玄師が年間デジタルシングル1位、史上初となる3度目の首位獲得【オリコン年間】
米津玄師の「Plazma」が、17日発表の『オリコン年間ランキング2025』作品別売上数部門「デジタルシングル（単曲）ランキング」で1位を獲得。今回で、史上初の同一アーティストによる通算3度の同ランキング1位獲得となった。
【年間ランキング】「Plazma」が1位！「IRIS OUT」は？デジタルシングルランキング
■1位「Plazma」のほか、「IRIS OUT」「BOW AND ARROW」もTOP10入り
1位「Plazma」の期間内DL数は18.4万DL。本作はガンダムシリーズ最新作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の主題歌で、今年1月20日に配信開始。2025/2/3付「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で1位に初登場し、「オリコン上半期ランキング 2025 作品別売上数部門」の「デジタルシングル（単曲）ランキング」でも1位を獲得した。
米津は、2018年度と2019年度に「Lemon」で同ランキング1位を獲得しており、今回で史上初の同一アーティストによる通算3度の年間デジタルシングル（単曲）ランキング1位獲得となった。
3位には、期間内DL数14.9万DLで「IRIS OUT」、8位に「BOW AND ARROW」が期間内DL数10.3万DLでランクインし、米津玄師作品が今年度最多となる3作TOP10入り。9位にも、米津玄師, 宇多田ヒカル名義の「JANE DOE」がランクインした。
そのほか、2位にMrs. GREEN APPLEの「ライラック」が期間内DL数16.8万DLでランクイン。4位はサカナクション初のアニメ主題歌「怪獣」で、期間内DL数は11.8万DL。今年2月に配信開始され、2024年10月から今年3月まで放送されたアニメ『チ。 ―地球の運動について―』（NHK総合テレビ）の主題歌。2025/3/3付「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、自己最高初週DL数を記録して1位を獲得した。
※集計期間：2024/12/23付〜2025/12/15付 実質集計期間：2024年12月9日(月)〜2025年12月7日(日)
