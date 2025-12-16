この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

資アドバイザーの鳥海翔氏が警鐘を鳴らす!『マス層を脱却する方法とは!投資の制度を完全に誤解してる人はコレに当てはまってます!』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザー・鳥海翔氏が、YouTube動画『マス層を脱却する方法とは!投資の制度を完全に誤解してる人はコレに当てはまってます!』において、日本人の約8割が該当する資産層から抜け出せない構造的要因とその打開策を論じた。



野村総合研究所の定義によれば、資産3,000万円以下の層を「マス層」と呼ぶ。日本人の約80%がこの層に属しており、一生懸命働き節約に励んでもなお資産が増えない現実に直面している。鳥海氏は、この状況を個人の努力不足ではなく、現代社会に潜む構造的問題として捉え直す。



第一に、労働収入の伸びは資本の成長速度に及ばない。日本における給与上昇率は年間0.5～1%程度に留まる一方、株式市場の成長率は年6～8%に達する。第二に、スマートフォンの普及により情報量が爆発的に増加し、脳は常に疲弊状態にある。判断力が低下した状態でSNSやネット広告の刺激を受けると、無意識の支出が増える。第三に、投資制度に対する誤解が根深い。NISAやiDeCoといった制度は利用しない方が損だが、「政府の陰謀」「投資はギャンブル」といった認識が正しい行動を阻んでいる。



これらの原因を踏まえ、鳥海氏は10の解決策を提示する。スマートフォンの通知をオフにして脳の疲労を軽減する、大切なことは即座に行動する、無駄な飲み会や使っていないサブスクリプションを切る、NISAやiDeCoで自動積立を設定する、家計は月額ではなく年額で考える、大きな支出は予算化して備える、副業などで収入源を増やす、体力をつけて健康を維持する、お金を使うべきものを3つに絞る、将来のお金を数字で見える化する、といった内容である。



鳥海氏が提示した解決策は、日常の小さな選択から制度活用まで多岐にわたる。資産形成が進まない理由を社会構造として理解し、具体的な行動で打開する視点は、マス層脱却を目指す者にとって実務的指針となる。