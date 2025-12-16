先日、会食があった際、帰り際に相手の方から手作りのパウンドケーキを手土産にいただいた。これが非常においしかったこともあり、後日、雑談でこのことを知人に話したところ、意外そうに「えっ？ 抵抗感ないの？ よく食べたね」と言われた。

ネットの論争で時々あるのが、「赤の他人の手作りの手土産をもらうのは迷惑」というものである。それは食べ物に限らず、ハンドメイドのコースターやら鍋敷きも「自分の好みではない」と敬遠される。が、特に食べ物については厳しい意見が多くなる。その理由の最たるものが、「なんか衛生的じゃないのでイヤだ」となる。

こうした議論の際、よく槍玉に挙げられるのが、おにぎりである。「家族以外の人が握ったおにぎりは抵抗感がある」といった言われ方をし、食べたふりをして捨てられたりもする。だったら外食はどうなるのだ？ 寿司屋なんてもはや行けないのでは？ とも思うのだが、そこは抵抗感がない。要するに「素人が触った食べ物は食べたくない。なんか不潔っぽい」というフィーリングの問題なのである。【取材・文＝中川淳一郎】

手作りのケーキを作るメンタリティ自体に抵抗感

料理をする人間からすると、自分が手で触ったものを生で食べることなどいくらでもある。日本蕎麦を食べる場合、ネギを切る時にネギは触るし、生姜をすりおろす時も生姜を触ってすりおろすわけだ。月見そば用の玉子を落とすにしても、殻を割る時に少しだけ白身が手に触れてしまう。この点に矛盾を感じるのだが、「絶対に他人の握ったおにぎりは食べたくない」という男性・A氏（40代）はこう語る。

「コンビニのおにぎりは機械が作っているわけですし、おにぎり専門店のおにぎりも、ゴムの手袋をつけたり、ラップでくるんだりして作っているわけです。でも、なんらかの会合で手作りのおにぎりを持ってくる人は、それらを使っていない可能性がある。手には雑菌がついているため、それがおにぎりに移っているかもしれない。ましてや、その人がハナクソをほじったりしている姿や、トイレから出る時に手を洗わない姿を見たことがある場合、おにぎりも同じような扱いをしている可能性があり抵抗感がある」

パウンドケーキの場合は、小麦粉を混ぜるにしても、味付けをするにしても、成型するにしても直接触ることはない。さらに、加熱しているのになぜ抵抗感があるのか。これについて、冒頭で「えっ？ 抵抗感ないの？ よく食べたね」と言った人物はこう語った。

「手作りのケーキを作るメンタリティ自体に抵抗感があるんですよ。衛生的とかそういうこと以外に、『私の料理の腕前を見て！』という自己顕示欲が手作りのケーキからはプンプン漂い、私は苦手なのかもしれません」

「潔癖・漂白社会」が訪れる？

ここまで言われてしまえばこちらも反論の余地はもはや残されていない。「でも、美味しかったですし、彼女の親切心は十分感じましたよ」としか言えなかった。

また、私にはパン作りが趣味の友人がいる。最近自作のハンバーグに凝っていることもあり、彼女にハンバーガー用のバンズを作ってもらうようになった。なにしろハンバーガーのバンズは普通のスーパーではあまり買えない。業務用のスーパーの冷凍品は買えるものの、歩いて買いに行くには遠すぎる。通販でも送料がかなり高くつく。

よって彼女にハンバーガーのバンズを作ってもらえるか相談したところ快諾してくれ、以後、8個1000円で買わせてもらうようにした。これがすこぶる美味なのである。だが、手作りのパウンドケーキやおにぎりに抵抗感がある人はこのバンズにも抵抗感を持つのではなかろうか。

そこまでセンシティブになると、作る人間の手の菌も含めて味わいとなる糠漬けやキムチなども食べられなくなるのではないだろうか。「自家製の糠漬けです」と出されたらそれだけでオエッ、といった気分になりそれを残してしまう。挙げ句の果てには米を研ぐ姿を見ても食べられなくなってしまうかもしれない。

そうした「潔癖・漂白社会」的な風潮は決して良いものではない。行き着くところは、「子どもを作る行為は不潔」といったことになりかねないのである。そんな状況になったらもはや「手作りのものを手土産にするのは失礼」といったイヤ〜な風潮が生まれるかもしれない。

