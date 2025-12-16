今年の視聴率トップは『カブス×ドジャース』ビデオリサーチが速報値発表 見逃し配信1位は『あんたが』
ビデオリサーチは16日、2025年のテレビ視聴率ランキングの速報値を発表。個人視聴率ランキング1位は『MLB開幕戦2025・カブス×ドジャース』（3月18日、日本テレビ）の19・9％だった。見逃し配信の1位は『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS）で、522万420回だった。
【画像】見逃し配信ランキングの順位は…速報値一覧
個人視聴率ランキングでは2位もカブス対ドジャースの一戦が入り、『第101回箱根駅伝・復路』が続いた。ジャンル別ではドラマで『連続テレビ小説・あんぱん』が10・0％でトップ。バラエティでは『芸能人格付けチェック！2025お正月スペシャル』が14・4％で首位だった。
見逃し配信のドラマ以外では『それSnow Manにやらせて下さい』が291万9785回でトップだった。
テレビ視聴率調査結果や見逃し配信の再生回数ランキングなどから、2025年によく見られたテレビ番組をまとめた。14日時点の速報値で、年末までの放送を対象にした完全版は来年1月下旬に公開される。
