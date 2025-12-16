クーパー・フラッグが“18歳最多”を更新する42得点の大暴れ…NBA史上4人目の快挙も達成

12月16日（現地時間15日）、ダラス・マーベリックスが敵地のデルタ・センターに乗り込み、ユタ・ジャズと対戦した。

アンソニー・デイビスを欠くマブスは、ルーキーのクーパー・フラッグが前半だけで24得点4リバウンド4アシストの活躍でチームをけん引。第3クォーター残り2分13秒にPJ・ワシントンの“3点プレー”で試合最大10点のリードを奪った。

しかし、徐々に反撃を受けると、第4クォーター開始4分9秒に同点の3ポイントシュートを献上。その後はリードを奪取したものの、8点差で迎えた試合終了残り3分6秒から0－11のランを許した。同4秒にフラッグが2本中1本、同3秒にマックス・クリスティーが2本中2本のフリースローを成功。同点に追いつき、試合はオーバータイムに突入した。

延長戦では開始約3分間にわたって無得点。フラッグのフリースロー2本、ワシントンのダンクで計4得点を挙げるにとどまり、133－140で敗戦を喫した。

マブスはワシントンが25得点13リバウンド、ナジ・マーシャルが15得点、ライアン・ネムハードが14得点11アシスト、クレイ・トンプソンが12得点。そして、ドラフト1位指名の18歳がキャリアハイを更新するチーム最多42得点に、7リバウンド6アシスト2ブロック1スティールと大暴れを見せた。

18歳での42得点は、2003年にレブロン・ジェームズ（現ロサンゼルス・レイカーズ）が残した37得点を上回ってNBA最多。19歳になる前にマークした通算得点を「479」に伸ばし、451得点のトレイシー・マグレディ氏（元トロント・ラプターズほか）を抜いて3位に浮上した。

また、10代で40得点5アシストを記録したのはNBA史上4人目。レブロン、ケビン・デュラント（ヒューストン・ロケッツ）、アンソニー・エドワーズ（ミネソタ・ティンバーウルブズ）に続き、18歳で成し遂げたのはフラッグが初だという。

ユタ・ジャズ 140－133 ダラス・マーベリックス



UTA｜37｜34｜21｜37｜11｜＝140



DAL｜43｜32｜24｜30｜4｜＝133



