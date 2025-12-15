濃厚なチョコレート仕立ての菓子パン「濃厚ショコラ」シリーズ全4品発売【セブン‐イレブン】
セブン‐イレブンは、冬のチョコレート需要が高まる時期に向けて、「濃厚ショコラ」シリーズ全4品を12月16日から順次発売する。
ラインアップは以下の通り。◆ チョコホイップクロワッサン
価格:税込203.04円
販売エリア:沖縄県を除く全国
チョコビスケット生地をかけたクロワッサン生地で、チョコホイップクリームを挟み、チョココーティングを施した。
チョコクリーム、ブラウニー生地、チョココーティングを重ねた三層仕立ての濃厚パイ。外は香ばしく、中はしっとりで、濃厚なチョコの味わいが楽しめる。
チョコブラウニーパイ◆ ザクっと濃厚ショコラバー
価格:税込167.4円
販売エリア:北陸(富山県･石川県･福井県)･関西･沖縄県を除く全国
なめらかなチョコケーキにザクザクのクランブルを組み合わせた、食感のコントラストが楽しいバータイプのショコラスイーツ。
ザクっと濃厚ショコラバー◆ チョコクリームドーナツ
価格:税込199.8円
販売エリア:沖縄県を除く全国
ふんわり軽い食感のドーナツ生地と、チョコホイップのやさしい甘さが楽しめる。
