濃厚なチョコレート仕立ての菓子パン「濃厚ショコラ」シリーズ全4品発売【セブン‐イレブン】

セブン‐イレブンは、冬のチョコレート需要が高まる時期に向けて、「濃厚ショコラ」シリーズ全4品を12月16日から順次発売する。

ラインアップは以下の通り。

◆ チョコホイップクロワッサン

価格:税込203.04円

販売エリア:沖縄県を除く全国

チョコビスケット生地をかけたクロワッサン生地で、チョコホイップクリームを挟み、チョココーティングを施した。

チョコホイップクロワッサン

◆ チョコブラウニーパイ

価格:税込203.04円

販売エリア:沖縄県を除く全国

チョコクリーム、ブラウニー生地、チョココーティングを重ねた三層仕立ての濃厚パイ。外は香ばしく、中はしっとりで、濃厚なチョコの味わいが楽しめる。

チョコブラウニーパイ

◆ ザクっと濃厚ショコラバー

価格:税込167.4円

販売エリア:北陸(富山県･石川県･福井県)･関西･沖縄県を除く全国

なめらかなチョコケーキにザクザクのクランブルを組み合わせた、食感のコントラストが楽しいバータイプのショコラスイーツ。

ザクっと濃厚ショコラバー

◆ チョコクリームドーナツ

価格:税込199.8円

販売エリア:沖縄県を除く全国

ふんわり軽い食感のドーナツ生地と、チョコホイップのやさしい甘さが楽しめる。

チョコクリームドーナツ