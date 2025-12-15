Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¶âÈ±¡ß¹õÈ±¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×¡ß¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¸¦Ëá¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÈ±¿¤Ó¤ë¤ÎÁá¤¹¤®¤ó¡©¡×¤ÎÀ¼
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎHyunjin¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¤Î¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×¥Ø¥¢¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¹¥¥º¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×¡ß¥ê¥à¥ì¥¹»Ñ¡Ú¼Ì¿¿¡Û»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¶á¶·Êó¹ð¡¿¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊË·¼ç¥Ø¥¢¡¢¹õÈ±¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¡Ë
¢£Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×»Ñ¤Ë¶Ã¤¯À¼¤â
Stray Kids¤Ï¡¢12·î13Æü¡¦14Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø Music Bank Global Festival In Japan¡Ù¤Î2ÆüÌÜ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢13Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ò½Ð¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ë¸þ¤«¤¦Á°¡¢½Ð¹ñ»þ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¶õ¹ÁÆ°²è¤Ç¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¹õ¤ò»Ä¤·¤¿¶âÈ±¤Î¥Äー¥È¥ó¥Ø¥¢¤ò¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥ëー¥º¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Õ¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥È¤Ë´¬¤¤¤¿¥¹¥«ー¥Õ¤ä¥Á¥§ー¥ó¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í¤Ê¤É¡¢¾®Êª»È¤¤¤ÇÈà¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ÎÈ±¤ÎÄ¹¤µ¡£2024Ç¯12·î¤ËÆÍÇ¡¶âÈ±¤ÎË·¼ç¤Ë¤·¤Æ¤«¤éÈ¾Ç¯¤Û¤É¡¢¥°¥êー¥ó¤äÎÐ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥«¥éー¥Á¥§¥ó¥¸¤ÇË·¼ç¥Ø¥¢¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡£2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï5¥»¥ó¥Á¤Û¤É¿¤Ó¤¿¹õÈ±¤ÎÃ»È±¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¡¢9·î¤Ë¤Ï¶ßÂ¤ÎÄ¹¤¤¹õÈ±¤ò¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤ÆVERSACE¡Ê¥ô¥§¥ë¥µー¥Á¥§¡Ë2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤«¤éÌó3¥õ·î¡£¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ÎÈ±¤Ï¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿È±¤â¸ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈ±¿¤Ó¤ë¤ÎÁá¤¹¤®¤ó¡©¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈ±¿¤Ó¤¿¤Í¡×¡Ö¤¤¤Þ¤Î¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ÎÈ±¿§¤Ç¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×¤ÏÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬È±¿§ÊÑ¤¨¤ë¤ÈÇ¯Ëö¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ÎÈ±·¿¤ÈÈ±¿§¤¬¥Þ¥¸¤Ç¸¦Ëá¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ÎÈ±¿¤Ó¤ëÁá¤µ¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¶á¶·¥¢¥Ã¥×
¤Ê¤ª¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¥ã¥Ã¥×¤Î¾å¤«¤é¥Þ¥Õ¥éー¤ò´¬¤¤¤¿»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÂ¾¡¢¶âÈ±¡ß¹õÈ±¤ÎÌµÂ¤ºî¥Ø¥¢¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨²è¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¶ßÂ¤ÎÄ¹¤¤¹õÈ±»Ñ¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢11Ëç¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£