LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を12月14日正午から15日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となるほか、オンラインカード決済限定で10％ポイントアップする。12月26日から2026年1月3日までの年末年始、2026年5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ホテルリソル池袋が8,778円から、東急ステイ四谷が15,440円から、ホテルアラマンダ青山が51,030円から、ホテルニューオータニイン札幌が7,392円から、ラビスタ函館ベイが16,560円から、万座ホテルジュラク（2食付）が18,900円から、箱根ホテル小涌園（朝食付）が20,890円から、ホテル・トリフィート金沢が8,000円から、ホテルアソシア高山リゾートが14,438円から、大阪エクセルホテル東急が12,550円から、ホテル阪神大阪が9,360円から、エスペリアホテル博多が7,860円から、ハレクラニ沖縄が48,580円から、カヌチャベイホテル＆ヴィラズが16,000円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合。支払金額に応じてPayPayポイントが付与され、即時利用ができる。