ブンデスリーガ 25/26の第14節 ザンクトパウリとハイデンハイムの試合が、12月13日23:30にミラントア・シュタディオンにて行われた。

ザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、マティアス・ペレイララージ（MF）、マルティン・カールス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハイデンハイムはマービン・ピエリンガー（FW）、アドリアン・ベック（MF）、アリヨン・イブラヒモビッチ（MF）らが先発に名を連ねた。

35分に試合が動く。ザンクトパウリの藤田 譲瑠チマ（MF）のアシストからマルティン・カールス（FW）がゴールを決めてザンクトパウリが先制。

45+1分にザンクトパウリのエリック・スミス（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半が終了。1-0とザンクトパウリがリードしてハーフタイムを迎えた。

ハイデンハイムは後半の頭から2人が交代。ヤン・シェップナー（MF）、トーマス・ケラー（DF）に代わりシュテファン・シマー（FW）、オマル・トラオレ（DF）がピッチに入る。

46分、ザンクトパウリが選手交代を行う。マティアス・ペレイララージ（MF）からアダム・ジビガワ（DF）に交代した。

53分ザンクトパウリが追加点。藤田 譲瑠チマ（MF）のアシストからマルティン・カールス（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

しかし、64分、ハイデンハイムのシュテファン・シマー（FW）のアシストからマービン・ピエリンガー（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ザンクトパウリが2-1で勝利した。

なお、ザンクトパウリに所属する藤田 譲瑠チマ（MF）はフル出場した。

