「豚の生姜焼き」があの粉でレベルアップ。11月に人気だった記事は？【月間ランキングTOP5】

定番「生姜焼き」をアレで格上げ！11月に人気だった記事は？

クックパッドニュースでは、料理にまつわる様々なお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年11月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！ひと工夫で定番メニューがワンランクアップするレシピや、冬に嬉しいあったか「チーズ焼き」のレシピに注目が集まりました。

グラタン皿に豆腐とチーズを入れ、オーブントースターで焼くだけで完成する「豆腐のチーズ焼き」をご紹介。アツアツとろとろの豆腐にとろ〜りチーズがからんで、寒い時期にぴったりです。キムチやツナなどを入れるアレンジもおすすめ。常備食材で作れるので手軽で、ビールや日本酒などを合わせて晩酌のおともに最適です。



第4位：片栗粉で肉柔らか！絶品豚の生姜焼き

小麦粉のかわりに片栗粉を使う豚の生姜焼きレシピ。肉の両面に薄く振ってから焼くと柔らかくなり、たれにもとろみがついておいしくなります。「お店で食べるような味わいで感動」「家族からおいしいと喜ばれました」など、そのおいしさに感動するコメントが多数。普段は小麦粉を使っているという方、一度片栗粉で生姜焼きを作ってみませんか。



第3位：揚げずにジューシー！鶏むね肉の落とし焼き

鶏むね肉を包丁であらく刻み、玉ねぎ、小麦粉、おろししょうがなどを混ぜてフライパンで焼くだけで、唐揚げのようにやわらかくてジューシーな一品が完成。揚げずに作るので、準備も片付けも手軽です。「お肉がやわらかくておいしい」「おつまみにもおかずにもぴったり」など喜びの声が多数寄せられています。



第2位：あと一品に便利！大根と塩昆布の作りおき

冬が近づき大根の季節が到来。旬の大根と塩昆布をプラスすれば、もう立派な一品の完成です。あと一品ほしいときにすぐ作れて、冷蔵庫にストックしておけばとても便利。煮物などで使う機会の多い大根は、丸ごと1本買っても楽に消費できるので、この季節は特にストックしておきたい食材です。



第1位：柔らかくならない！柿を長持ちさせる保存法

2025年11月に最も注目されたのは、たくさんいただいた柿を長持ちさせる保存ワザをご紹介した記事でした。柿はヘタの部分で呼吸しているため、常温や冷蔵で保存する時はヘタに濡らしたキッチンペーパーを当てるのがコツ。丸ごと冷凍すれば、シャーベットのようも食べられます。







