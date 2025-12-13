µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡ºäËÜÍ¦¿Í¤ÏÍèµ¨¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¡Íèµ¨¤Ï¥×¥í20Ç¯ÌÜ¡¢37ºÐ
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯¡¡Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦20¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£º£µ¨½ªÈ×¤Ë¡ÈÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¡É¤È¤·¤Æ¹¥·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤ÎÍèµ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿»Õ²¬ÀµÍº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê65¡Ë¤«¤éºäËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Ç¯¤Ï¥±¥¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ¿¶¤ËÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¡ª¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿·ë²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡¢Íèµ¨¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡Ä¤Í¡£¥¹¥¿¡¼¥È¡ÊÀèÈ¯¡Ë¤Ç½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜ¿Í¤â¤Í¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¼«¼ç¥È¥ì¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤â¤Í¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¤«¤é¡£½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢Á°È¾Àï¤Ç2ÅÙ¤Î2·³Íî¤Á¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¶ì¤·¤ó¤Àº£µ¨¤ÎºäËÜ¡£¤À¤¬¡¢¼ç¤ËÂåÂÇ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¸åÈ¾Àï¤ÏÂåÂÇ¤ÇÂÇÎ¨.316¡Ê19ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¡Ë¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢11ÂÇÅÀ¤È¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Î¡ÈÀÚ¤ê»¥¡É¤È¤·¤Æ¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£º£·î14Æü¤Ë¤Ï37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢Íèµ¨¤Ï¥×¥í20Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡£ËÜ¿Í¤âÍèµ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥²ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£