¥¢¥¦¥¿¡¼¥ê¥ß¥Ã¥Ä¡¢ÊÆ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥£¥ë¥½¥ó¡×¤Î¹ñÆâÆÈÀêÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤Ø
¡¡¥Õ¥£¥ë¥½¥ó¤Ï¡¢1897Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¥·¥¢¥È¥ë¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥é¥Ã¥·¥å¤ËÄ©¤à¤¿¤á¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¡¦¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡£¾å¼Á¤ÊÅ·Á³ÁÇºà¤È¾æÉ×¤ÊÀß·×¡¦Ë¥À½¤Ç¡¢¥¢¥é¥¹¥«¤äËÌÀ¾Éô¤ÇÆ¯¤¯ÃËÀ¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£2017Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î´ú´ÏÅ¹¡Ö¥Õ¥£¥ë¥½¥ó ¥È¥¦¥¥ç¥¦¥¹¥È¥¢¡ÊFILSON TOKYO STORE¡Ë¡×¤òÃæÌÜ¹õ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î·ÀÌó½ªÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¥ê¥ß¥Ã¥Ä¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤ÓÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥£¥ë¥½¥óÀ½ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¡¢12·î31Æü23»þ59Ê¬¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥£¥ë¥½¥ó ¥È¥¦¥¥ç¥¦¥¹¥È¥¢¤ò´Þ¤àÄ¾±ÄÅ¹¤Ç¤ÎÆ±¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤â½ç¼¡½ªÎ»Í½Äê¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ÊÆüÄø¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥¿¡¼¥ê¥ß¥Ã¥Ä¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤ÎÆüËÜ¹ñÆâÁë¸ý¤Ç¤Î½¤Íý¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ï12·î15Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤·¡¢16Æü°Ê¹ß¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥£¥ë¥½¥óËÜ¼Ò¤Ç¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£