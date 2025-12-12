調査会社のインテージが先週発表した「ことし売れたもの」のランキング。“販売額”の伸び率ランキングです。

【写真を見る】2025年売れたものランキング 3位と5位に｢コーヒー｣ 不作と円安で高騰する豆 喫茶店は苦渋の決断で値上げ 愛知･一宮市

1位：コメ 前年比62％UP

2位：カルシウム剤 前年比23％UP

3位：インスタントコーヒー 前年比19％UP

4位：玩具メーカー菓子 前年比18％UP

5位：レギュラーコーヒー 前年比17％UP

ダントツトップ、販売額が62%アップしたのはコメで、価格高騰を反映した結果に。注目は3位と5位にコーヒーが入ったこと。コーヒーはことしなぜ売れたのでしょうか？

3割も仕入れ値が高くなった喫茶店のコーヒー豆

“モーニング発祥の地”とされる愛知県一宮市の「喫茶ナポリ」。創業60年でドリンク1杯の値段で、バターがたっぷり塗られたトーストと小倉あん、ゆで卵がついてきます。



（常連客）

「週に3回くらいは来ている。コーヒーもおいしい」

物価高でもコーヒーはまさに生活の一部。客の約8割が注文するというブレンドコーヒーは、“いつもの味”として親しまれていて、5種類の豆が使われています。しかし…



（喫茶ナポリ マスター 松本靖さん）

「原価が高くなってしまったので…」



実はコーヒー豆は、不作と円安で高騰していて、この店では去年から1割、この3年で3割も仕入れ値が高くなっているのです。

豆の高騰は「ことし売れたものランキング」で、コーヒーを押し上げた要因にも。



インテージによるとインスタントコーヒー、レギュラーコーヒーはそれぞれ2割以上値上げされ、販売数量は減ったものの“販売額”でみれば売れたということです。

この店では、できるだけ値上げをせずに耐えてきましたが、ことし4月にコーヒーを一杯410円から450円に値上げしました。値上げは約2年ぶりだったと言うことです。



（喫茶ナポリ 松本正子さん）

「日にちが経つにつれて、40円の値上げが響いてきたと最近感じる」

「コーヒーは習慣」豆をころころ変えられない

根強いファンに支えられながらも、客足の落ち込みは確実にあったと話します。



（松本靖さん）

「ことし1度値上げをしている。今のタイミングでの値上げは客に対して説明できない」

安い豆に切り替える選択肢もありますが、同じ味にこだわる店にとっては厳しい状況が続きます。



（松本靖さん）

「豆の種類をいじるのは…ころころ変わると、コーヒーは習慣だから」



「売れたもの」も物価高を反映した1年に。